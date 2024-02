Céline Dion hizo sorpresiva aparición en los Grammy pese a su enfermedad

Céline Dion apareció en el escenario de los Grammy tras ausentarse por la enfermedad neurológica que padece por la que tuvo que cancelar las presentaciones de su gira “Courage”.

La cantante recibió una ovación de pie por parte de los presentes que se sorprendieron de verla visiblemente recuperada de su padecimiento, semanas después de que su hermana expresó que se encontraba en una situación “grave”, de salud al no “tener control de sus músculos”.

La intérprete de 55 años que padece una enfermedad que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, se dejó ver con un look compuesto por un elegante vestido largo rosa empolvado, que combinó con un abrigo largo de color caramelo. Con un collar de diamantes y pulsera a juego.

Céline Dion apareció públicamente del brazo de su hijo mayor René-Charles Angelil de 23 años para presentar el premio al Álbum del Año que ganó Taylor Swift quien hizo historia al convertirse en la primera artista en ganar cuatro premios en la importante categoría.

“Gracias a todos, los amo también. Se ven hermosos. cuando digo que estoy feliz de estar aquí lo digo de corazón. Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo. Y ahora me da una gran alegría presentar un premio Grammy que las leyendas Diana Ross y Sting me entregaron hace 27 años”, expresó la cantente de My Heart Will Go On.

Céline Dion hablará de su enfermedad

Se sabe que próximamente contará cómo es vivir con su enfermedad en un documental que se podrá ver en Amazon Prime Video. “Estos últimos años han sido un desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprener a vivir con ella y manejarla, pero sin dejar que me defina”, dijo.

“Mientras el camino para reanudar mi carrera como artista continúa, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de msnos estar con mis fans y verles. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conociencia acerca de esta condición tan poco conocida y ayudar a otros a compartir su diagnóstico”.