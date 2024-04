¿Celos, traición o algo más? La verdad sobre María Félix y las guitarras que rompió de Pedro Infante y Jorge Negrete

María Félix, “La Doña”, una de las figuras más icónicas del Cine de Oro Mexicano, era conocida por su fuerte personalidad, independencia y talento indiscutible. A lo largo de su trayectoria, protagonizó películas memorables y compartió escena con grandes figuras de la época, como Pedro Infante y Jorge Negrete, quien también fue su esposo.

Sin embargo, más allá de su faceta pública, la vida personal de María Félix estuvo marcada por momentos de intensidad y ruptura. Uno de los episodios más recordados es el de la destrucción de las guitarras que le regalaron Pedro Infante y Jorge Negrete.

¿Por qué María Félix rompió las guitarras?

En una entrevista con el periodista Ricardo Rocha, María Félix reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión tan radical. La actriz, conocida por su franqueza y contundencia, explicó que para ella era fundamental vivir el presente y desprenderse del pasado.

“Yo rompí todo eso. Sí (me estorban) darles carpetazo, a los hombres se les da carpetazo, al pasado se le da carpetazo. A mí no me gusta vivir en el pasado, me gusta el presente, me gusta vivir, me programo para muy corto tiempo”, señaló María Félix.

María Félix filmó 47 películas, en las que compartió créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete, entre otros. #Cine pic.twitter.com/giz4QvXut4 — Biblio Vasconcelos (@VSCLS) April 8, 2017

La filosofía detrás de sus acciones

Para María Félix, el pasado era un lastre que no quería llevar consigo. Su filosofía de vida se centraba en mirar hacia adelante y vivir el presente sin ataduras emocionales que pudieran detenerla.

“El pasado no me gusta para nada, ya no puedes con el pasado, estás hecho del pasado, de la gente con la que has vivido, aprendido, pero yo creo que hay que pensar más adelante, en el provenir”, explicó durante la entrevista.

Además, mencionó que su decisión de deshacerse de recuerdos también se debía a una cuestión de “higiene mental” y falta de espacio físico.

“Por higiene mental y por falta de espacio en mis cajones he quemado cartas de Agustín Lara, he roto la guitarra que me regaló Pedro Infante. Mi hijo Enrique se enoja cuando hago fogatas de mis recuerdos. Pero yo prefiero vivir el momento sin esos fantasmas”, comentó Félix.

Interesante video de la boda del siglo entre María Félix y Jorge Negrete. Entre los invitados estuvo el gran muralista Diego Rivera. Se llevó a cabo el 18 de octubre de 1952 en Finca Catipoato #Tlalpan a donde llegaron más de cuatrocientos invitados, muchos artistas, políticos,… pic.twitter.com/q5uZKcRzyk — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) October 31, 2023

La decisión de María Félix de romper las guitarras de Pedro Infante y Jorge Negrete, así como de quemar cartas de Agustín Lara, refleja su deseo de cerrar capítulos y avanzar sin mirar atrás.

Este acto fue más que un simple desprendimiento de objetos; fue una declaración de independencia y fuerza, características que definieron su personalidad tanto en la pantalla como en la vida real. A través de sus acciones, María Félix demostró que no estaba dispuesta a ser definida por su pasado, sino que estaba determinada a vivir en sus propios términos, enfocada completamente en el presente y el futuro.

