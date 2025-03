¿Christian Nodal cobró por participar en ‘Juego de Voces’? El productor del show lo revela

Christian Nodal fue el invitado especial en el segundo episodio del programa ‘Juego de Voces’ 2025, donde deleitó a sus fans interpretando algunas canciones con los participantes del show, como Lucero, Lucero Mijares, Yuri, y María León.

En entrevista con el medio Infobae, el productor ejecutivo del programa, Marcelo Strupini, reveló que los invitados a este programa no cobran por participar, así que la actuación del intérprete de ‘No te contaron mal’ no tuvo ningún costo.

“Hay algo que que quiero recalcar, todos estos artistas bien no cobran por por venir al programa, es algo que nosotros la verdad agradecemos mucho y lo hacen desde un lugar muy muy humilde también porque no ponen ningún requerimiento, como pudiera ser quiero cantar esto, lo otro, quiero cantar con este cantante, no. Se suman de una manera muy generosa y creo que eso tiene que ver con la esencia del programa”, dijo al citado medio.

Al ser cuestionado sobre si Christian Nodal tampoco cobró, Marcelo Strupini recalcó: “No, en absoluto”.

Christian Nodal volvió a la televisión

Christian Nodal se convirtió en el invitado estrella de la segunda emisión de ‘Juego de Voces’ 2025, donde se vio cara a cara con Lucero, Manuel Mijares, Emmanuel y Yuri, en el equipo de ‘Leyendas’; y Lucero Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha, en el grupo ‘Estrellas’.

Junto a María León interpretó el tema ‘Quédate’, lanzado en 2023 en el ‘Forajido EP2’. Con Lucerito Mijares cantó ‘La siguiente’, canción que el sonorense originalmente canta junto a Kany García.

El esposo de Ángela Aguilar también subió al escenario con Yuri para cantar ‘Por el resto de tu vida’, el cual interpreta originalmente con Tini Stoessel. Cerró la noche junto a Lucero, con quien se lució con ‘La mitad’, canción que grabó junto al colobiano Camilo en 2020.

Cazzu supera a Christian Nodal con su canción ‘Con Otra’

El pasado 19 de marzo, Cazzu estrenó su nueva canción ‘Con Otra’, la cual incendió las redes sociales de inmediato, pues muchos aseguran que es una indirecta hacia su ex, Christian Nodal, y su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Sin embargo, tan solo un día después, el 20 de marzo, el cantante originario de Caborca, Sonora, lanzó su canción ‘El Amigo’, lo cual provocó que los internautas hicieran una serie de comparaciones entre ambos.

El nuevo tema de Cazzu se encuentra en el número 1 de tendencias en YouTube, por encima de Christian Nodal, quien ocupa el segundo lugar. Además, la trapera logró un récord en su país natal, Argentina, pues se convirtió en el mayor debut de una artista argentina en solitario en la historia de YT.