Christian Nodal le envió un cariñoso mensaje a Mía Rubín, pero esta fue su inquietante respuesta

Poco después de que anunciara su inesperada separación de Cazzu, Christian Nodal reapareció ante las cámaras para protagonizar una breve gira en diversos programas de televisión, donde habló de sus futuros proyectos y giras. La primera emisión en recibir al sonorense fue “Hoy”, del que es titular Andrea Legarreta, quien no quiso desaprovechar la oportunidad de expresar el orgullo que siente por su hija Mía, quien recientemente debutó en el mundo de la música y grabando un video donde el cantante habla de su talento.

Lejos de lo que ella pudo haber esperado, Mía no se deslumbró con el mensaje personalizado que Nodal le mandó, despertando rumores de que en realidad no es fiel admiradora de su trayectoria.

La efusiva felicitación de Christian Nodal a Mía Rubín por el cover que hizo con una de sus canciones

Si de algo no hay duda, es de que Andrea Legarreta es la fanática número 1 de sus hijas, a quienes apoya en cada una de las decisiones que han tomado sobre su futuro. Ahora que Mía Rubín inició formalmente su carrera, la presentadora no ha desperdiciado ni una sola ocasión para hacerle saber al mundo lo talentosa que es y lo orgullosa que se siente de ella.

Es así que Andrea decidió compartir con Christian Nodal un poco de los méritos de su primogénita, al mismo tiempo que pretendió darle una sorpresa. Para ello, Legarreta le pidió a Christian que le mandara un saludo y le hiciera saber su opinión sobre la vez que interpretó “De los besos que te dí".

Como resultado, el famoso artista mexicano protagonizó un clip en el que se expresó de forma cariñosa hacia Mía Rubín, algo que aparentemente no la impresionó. pues lanzó una respuesta que causó intriga entre los fanáticos de ambos.

Esto debido a que en la publicación hecha por Legarreta, Mía se limitó a agradecerle a su mamá por la intención y recordarle lo mucho que la quiere, sin hacer mención de las felicitaciones de Nodal por su interpretación.

¿Qué le dijo el sonorense a la hija de Andrea Legarreta?

La dedicatoria del cantautor hace referencia únicamente a que le gustó la forma en que entonó uno de sus sencillos y le aplaudió lo que está haciendo con su debut. “Hola Mía, estoy con tu mami. Ya me contaron cómo cantaste bonito ‘De los besos que te dí'. Muchas felicidades, me da mucho gusto, tienes un talento precioso”, externó Nodal, quien aparentemente no tenía conocimiento de este homenaje.