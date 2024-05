¿Por qué Lenny Kravitz no se relaciona con ninguna mujer? Esta es la llamativa decisión de vida que tomó hace casi 10 años

La imagen que se tiene sobre Lenny Kravitz es la de un hombre que disfruta conquistar a las mujeres y va de relación en relación, creencia que no solo es falsa, sino que dista por completo del estilo de vida que el emblemático cantante lleva desde hace varios años. Esto luego de que tras una temporada de excesos y amores fugaces, tomó una postura que lo hizo cambiar radicalmente la forma en la que se relaciona en el plano sentimental.

Por qué Lenny Kravitz no ha tenido una pareja formal desde hace una década

Un episodio que marcó la vida de Lenny Kravitz fue cuando se enteró de que su padre estaba teniendo una aventura extramarital, misma que más tarde supo, no se trataba de la única ocasión que engañó a su mamá. A pesar de que todavía era joven para comprender del todo la situación, sí era consciente de que no era correcto y se decidió a enfrentar a su progenitor, quien no solo no negó las acusaciones, sino que se escudó diciéndole que cuando creciera sería igual que él y le haría lo mismo a su futura pareja.

El cantante percibió esta frase como una especie de condena o maldición que, pese a lo mucho que quiso evitarlo, se cumplió, o al menos así lo ve Lenny en retrospectiva ahora que se ha dado la oportunidad de ver hacia el pasado. “Tuvo razón. Después de mi matrimonio me volví como él, me estaba convirtiendo en un experto en este juego”, se sinceró.

Sobre cómo lo hizo sentir darse cuenta de que reprodujo algunos comportamientos de su padre, Kravitz reveló que le produjo un sentimiento desagradable, por lo que se decidió a cambiar el tipo de persona que era. “Tuve que asumir todo esto y me llevó años hacerlo. Acepté mi responsabilidad, no dejé que mis deseos se apoderaran de mí, mucha disciplina”, añadió el artista, quien solo ha estado casado una vez, cuando llegó al altar con Lisa Bonet, la mamá de Zoë, su única hija.

Los motivos detrás de su abstinencia

Entre los aspectos que mayor atención causan acerca de Lenny Kravitz, está su afirmación de que hace poco más de nueve años, tomo la decisión de ser célibe y abstenerse de encuentros casuales hasta que conozca a una mujer con la que realmente quiera estar.

“Es algo espiritual. Me he vuelto muy firme en mis costumbres, en mi forma de vivir”, se sinceró Lenny, quien a pesar de ser considerado como un casanova y rockstar, en realidad vive una vida alejada de los escándalos.

Lenny Kravitz estuvo casado con Lisa Bonet, junto a quien procreó a Zoë, su única hija Getty

En su lugar, se ha dedicado a retomar las cosas que postergó anteriormente por diversos motivos, y sobre todo, a cuidar religiosamente de su apariencia física. Esto, asegura, lo hace más por convicción de sentirse bien consigo mismo, que por aceptación de las personas que lo rodean. Lo que cobra sentido si se toma en cuenta que tal como ha dicho múltiples veces, nunca se ha percibido como un hombre atractivo.