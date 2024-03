Christian Nodal se sincera sobre su faceta como padre primerizo y todos los cambios que ha tenido su vida

En septiembre de 2023, Christian Nodal le dio la bienvenida a Inti, su primogénita junto a Cazzu, momento que marcó un nuevo inicio en la vida del cantante. Desde entonces, esta experiencia le ha valido decenas de aprendizajes, además de numerosos cambios en todos los aspectos.

El sentir del cantante luego de estrenarse como padre

Durante una reciente conversación con Billboard para su versión en español, Christian Nodal rememoró parte de los sentimientos que le produjo la llegada de la pequeña Inti a su vida.

Sobre cómo ha vivido los primeros meses de vida de la bebé, Nodal hizo alusión a que fue hasta que la conoció, que se dio cuenta que “ella era la verdadera protagonista de su historia”.

“Es un sentimiento precioso. No puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella. Hace poco terminé un show en San Diego y recuerdo bajar del escenario y pensar en esas veces que bajaba solo sintiéndome triste o con complicaciones. Pero bajarme y ver la carreola, ver a la bebé ahí, sentí que la vida estaba en una especie de 360, en un paquete precioso y completo, todo bonito”, contó el intérprete sobre los cambios que él mismo ha podido vislumbrar sobre su persona ahora que está Inti.

Además, expresó lo bien que le hace sentir tener la oportunidad de que la bebé y Cazzu lo acompañen durante parte de sus giras y compromisos profesionales, al igual que él disfruta hacerlo cuando la argentina tiene alguna presentación. “Mi hija es una rockstar, le encanta viajar y se porta súper bien”, añadió, y prueba de ello es su reciente visita a París, donde pasaron un par de días conociendo algunos de los sitios más emblemáticos.

Los últimos meses, Nodal y Cazzu han procurado no separarse de su primogénita Instagram

Así ha cambiado la vida de Christian Nodal tras la llegada de Inti

“Te da energía especial, te da motivación, fuerza, estoy muy feliz. Me cambió la vida y, en verdad, no se aprende a ser hijo hasta que se es padre. Eso también me ayudó con mis vínculos y a ser más responsable, volverme consciente de las cosas”, explicó el intérprete, haciendo referencia a que incluso sus relaciones familiares y personales mejoraron luego de debutar en el mundo de la paternidad.

Asimismo, aseguró que en este momento puede decir que ha cumplido todo lo que hasta ahora había soñado, tanto en lo profesional como en lo personal. “Todo lo que soñé ya lo cumplí, te mentiría si te dijera ‘yo aspiraba a hacer esto’. Por supuesto que me falta, quiero hacer películas, una serie, tengo metas por ahí, pero específicamente en la música, todo lo que yo esperaba que pasara, ya pasó. Estoy disfrutando lo que venga, no estoy preocupado”, finalizó.

Christian Nodal confesó lo mucho que ha disfrutado su etapa como padre primerizo Instagram

Hasta el momento, Christian Nodal y Cazzu han procurado disfrutar de su vida familiar en privado, o al menos tanto como sea posible, ya que ambos tienen claro que su prioridad es Inti. Tampoco han revelado qué tan cierto es que esperan hacer crecer su familia pronto o si pretenden disfrutar al máximo los primeros años de vida de la bebé.