Claudia Martín: “Yo solo quiero dar amor a través de mi trabajo y junto a mi gente”

Con la gran sonrisa que la caracteriza, la actriz, Claudia Martín nos recibe con emoción para platicar del momento que vive actualmente, así como de su nuevo proyecto Vencer la culpa. “Estoy en una etapa muy estable, siento que estoy haciendo lo que quiero, lo que me hace feliz y que me apasiona. Todo está en balance y en equilibrio, lo cual era algo que hace tiempo buscaba, entre el trabajo, la familia, mi pareja, mi salud y mi realización personal. Sin duda, es un momento de calma y de realización personal”.

¿Qué ha cambiado en ti para aprender a disfrutar el momento presente?

Este año cumplo 7 años actuando; en años anteriores, al sentirme muy nueva, me sentía un tanto insegura, pues al año y medio de graduarme llegó mi primer protagónico. Sin duda era una gran carga y una presión por no querer defraudar a los demás. Hoy, he aprendido a disfrutar y a creer en mí. Al momento que cambié esa forma de pensar, todo cambia. Hoy reconozco mis habilidades, confío en mí y vivo todo más feliz.

A nivel personal, ¿qué le hace ser fiel a ti?

Antes me juzgaba mucho y era muy perfeccionista. Hoy, el reconocerme y aceptarme con mis virtudes y abrazar mis defectos es lo mejor que puedo hacer. Aceptarme por completo es muy bueno. El darme cuenta quizá de que no siempre se llega al ideal, también está bien, porque es reconocer el lugar en el que estás; claro que puedes mejorar y dar lo mejor de ti, pero mientras tanto, el sentirte cómoda y feliz contigo misma, es suficiente.

“Considero que el mensaje que vine a dar al mundo, es el intentar que todo a mi alrededor sea armonía, paz y amor. Yo solo quiero dar amor a través de mi trabajo y junto a mi gente”

¿Cómo has visto tu evolución profesional?

Claro que veo la diferencia con el paso del tiempo. También, soy muy dura y crítica. Además, soy comunicóloga, entonces claro que tengo desarrollado ese ojo crítico, el cual he aplicado en mí misma. Es una pelea constante conmigo misma, en plan: no te juzgues tanto, pero debes mejorar. También, conforme vas trabajando y creciendo, vas aprendiendo algo nuevo. Lo que más me gusta es observar y aprender.

¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

Es increíble como, en viajes recientes, me he percatado de que la gente me ubica en muchos lugares. Hoy, las producciones de las cuales he formado parte, se transmiten en todo el mundo, por lo que, el saber que llego a tanta gente, para mí es una bendición y siempre lo voy a agradecer.

“El cariño es mutuo y si yo, a través de mi trabajo, puedo compartir o generar algo lindo, siempre lo voy a hacer; básicamente, para eso estoy aquí y me llena el corazón”.

Cuéntanos de Vencer la culpa

Para mí ha sido muy lindo, además, con este proyecto estoy llegando a la gente más joven y es muy lindo el poder impactar en todos ellos, claro que es un honor, pero también, una gran responsabilidad. Además, la producción es súper linda y todos son muy amorosos.

¿Qué es lo que más te gusta de Paloma, tu personaje?

Es un personaje muy lindo, agradezco que hayan pensado en mí, y puedo reconocer que comparto muchas cosas con Paloma. Me divierto mucho porque es un personaje muy transparente que se equivoca como toda la gente; ella no es la mujer perfecta y eso está bien. Creo que, el tener un personaje tan real es muy especial.

¿Cómo es para ti el protagonizar un proyecto e historia liderado por mujeres?

Estoy feliz de formar parte de un proyecto liderado por mujeres. Creo que es una gran misión de Rosy Ocampo, el que, además de entretener, pueda aportar un valor social a la televisión. Entre las protagonistas, damos vida a mujeres diversas que transitan en diferentes etapas y situaciones de la vida, lo cual resulta una historia muy real con la que muchas se pueden identificar. Además, mis compañeras son mujeres sumamente talentosas y nos divertimos mucho trabajando juntas.

¿Qué culpas ha logrado vencer Claudia Martín?

Justo tuve que leer mucho al respecto y lo que pude entender es que la culpa va unida al miedo, y se encuentran en un mismo lado de la balanza, mientras que en el otro extremo está el amor. Entonces, siempre que sientas culpa, considero que es un miedo que no he vencido y que no me deja ser feliz, disfrutar de la vida y vivir con amor. ¿Y qué es el amor? Para mí es escuchar a los demás, compartir y dar.