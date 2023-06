Coco Levy revela de qué murió Talina Fernández: “su sangre ya no funcionaba”

Tras varios días de complicaciones de salud, la conductora Talina Fernández fue ingresada de emergencia al hospital ya que padecía una grave enfermedad.

Coco Levy, el hijo de Talina Fernández dio a conocer que la presentadora de televisión estaba delicada de salud, pues tras ser diagnosticada con leucemia.

¿De qué murió Talina Fernández?

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no sabemos cómo degeneró tanto. Empezó con una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una cosa que se llama mielodisplástica que terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara, entonces empezó a tener unos dolores muy terribles por lo que terminamos aquí en el hospital. Aunque se controlaba el dolor y la intención era controlar esto, ya no se pudo”, dijo Coco Levy sobre la salud de su mamá. Talina no sabía que estaba enferma hasta que presentó dolores y le realizaron estudios.

De acuerdo con las declaraciones de Coco Levy, Talina Fernández luchó hasta el último momento junto a su familia tras las complicaciones de la leucemia que la llevó a terapia intensiva y lamentablemente perdió la vida.

Su hijo detalló que Talina Fernández desarrolló síndromes mielodisplásticos, que son alteraciones que pueden ocurrir cuando las células productoras de sangre en la médula ósea se convierten en células anormales. Esto provoca que bajen los recuentos de uno o más de los tipos de células en la sangre. El síndrome mielodisplástico es considerado un tipo de cáncer.

Talina inició con una debilidad desde hace un mes, que agravó en leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara. Finalmente, Coco agradeció el apoyo del público hacia su madre, pues fue una gran periodista muy querida.