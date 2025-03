Confirman que Silvia Galván tiene cáncer terminal: los dolorosos detalles

Silvia Galván, la famosa estilista de las celebridades, fue dada de alta el pasado miércoles, luego de pasar más de una semana hospitalizada debido a una cirugía de emergencia y un diagnóstico de cáncer en el estómago.

De acuerdo con medios nacionales, el sábado 2 de marzo, la ‘hair artist’ aterrizó en Monterrey, de donde es originaria, procedente de la Ciudad de México, y fue trasladada de emergencia al hospital por un fuerte dolor de estómago.

Según reportó ABC Noticias, el médico de la estilista, César Adrián Sepúlveda Benavides, habría confirmado que a Silvia Galván se le pronostica de 6 a 12 meses de vida, pues su cáncer está en un estado avanzado.

“Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, el cáncer llegó complicado y ella sin saberlo y yo la atiendo, y es cuando lo detectamos, y procedemos con una cirugía de salvamento, prácticamente el cáncer perfora el estómago y nosotros reparamos esa parte”, dijo el médico al citado medio.

“Con este tipo de cáncer no hay un tiempo estimado, no hay un pronóstico, si el tiempo que le queda es poco, calculando y sin especular, sería alrededor de entre 6 a 12 meses, pero es incierto, lo que si es que el cáncer está tan avanzado que no tiene remedio”, añadió.

El cáncer de Silvia Galván está en etapa terminal, aseguran

El médico también señaló que la etapa en la que se encuentra el cáncer de Silvia Galván ya no es curable, por lo que dependerá de ella si acepta o no un tratamiento oncológico.

“El cáncer de Silvia está en la última etapa, es decir, no es curativo, ya es lo último. Lo que sigue es un manejo con quimioterapia, pero no tiene cura, el (oncólogo) la está valorando y todavía están revisando cuál sería el tratamiento, y falta que lo acepte ella, porque ella puede rechazarlo”, dijo el experto.

La hija de Silvia Galván dio detalles sobre la salud de la estilista

A través de Instagram, Jessica A. Galván, hija de Silvia Galván, dio algunos detalles sobre el estado de salud de su mamá y reveló que la próxima semana comenzará con su tratamiento oncológico.

“Ella tuvo un procedimiento, una cirugía muy delicada y se descubrió un cáncer en el estómago. Tuvo una perforación en el estómago, la cirugía fue para cerrar esa perforación y les quiero decir que cada día está más fuerte, ella está mejor, ya la dieron de alta, ya está en casita recuperándose y con mucho ánimo para que ya después de la recuperación que esté mejor ya la próxima semana va a comenzar con sus tratamientos para salir bien de todo esto si Dios quiere”, dijo en una historia.

Hija de Silvia Galván

Añadió que su mamá está consciente de los buenos deseos, mensajes y oraciones que le han dedicado y eso le ha ayudado muchísimo a mejorar su ánimo.

“Como saben, estamos pasando por una situación difícil y he estado al 100% dedicada a estar ahí pegadita con mi mami en su recuperación. Yo casi no hablo de mi vida privada por aquí, pero sí siento que les debo de dar un reporte, porque han estado muy pendientes y les agradezco muchísimo, con todo mi corazón, todas las oraciones, todos los buenos deseos, ella, de verdad que, siento que todo eso nos ha llenado el alma y el corazón y ella va recuperándose, va más fuerte cada día”.

La profunda reflexión de la hija de Silvia Galván

Por último, Jessica A. Galván reflexionó sobre la importancia de decirle a nuestros seres amados lo que sentimos por ellos todos los días, pues nunca sabemos cuándo será la última oportunidad que tengamos.

“Hay que decirle a las personas que amamos que las amamos todos los días. Hay que compartir tiempo con esas personas porque a veces no hay un mañana y no lo sabemos”.

Además, la también experta en cabello, mostró su optimismo ante el estado de su mamá, señalando que le quedan muchísimos años más y muchos recuerdos más por crear a su lado.

“Yo veo a mi mamá todos los días, por años a diario veo a mi mami. Tengo una relación muy cercana con ella de diario y aún así quisiera haber tenido todavía más momentos con ella, que los voy a seguir teniendo por supuesto que sí porque ella va a salir adelante y vamos a estar juntas muchos años más”.

¿Quién es Silvia Galván?

Silvia Galván es una de las estilistas más reconocidas de México, con más de 30 años de experiencia y múltiples sucursales de su propio salón de belleza en la Ciudad de México, Estado de México y Monterrey.

Además, es conocida por sus cápsulas de belleza en la televisión regiomontana y por ser la estilista de grandes figuras del mundo del espectáculo mexicano como Belinda, Michelle Salas, Sylvia Pasquel, Verónica Castro, Camila Sodi, Cecilia Suárez, entre muchísimas otras.

A través de su carrera ha dado exposiciones y es una figura del mundo social en su natal Monterrey, pues su talento la ha llevado a trabajar para desfiles, eventos muy importantes y su cartera de clientes refleja el lujo y la exclusividad.