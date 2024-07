Coronan a la primera reina de belleza generada con Inteligencia Artificial

El uso de la Inteligencia Artificial para la generación de imágenes y discursos se ha hecho de lo más común, tanto que ya hasta tiene su propio certamen de belleza.

Hace unos días se coronó a la primera Miss IA, Kenza Layli, una influencer marroquí que espera aportar “diversidad e inclusión” al panorama de los creadores de IA.

¿Quién es Kenza Layli, ganadora del primer concurso Miss IA?

La influencer Kenza Layli fue creada por Myriam Bessa, fundadora de la agencia Phoenix AI. La joven generada por IA acumula unos 200 mil seguidores en Instagram y 75 mil en TikTok.

En un video, Layli dio un discurso tras haber sido coronada: “Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA”, dijo. “La IA no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían... A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico”.

En su página de Instagram, Layli expresa su afición por el color rojo, aconseja a sus seguidores que “inviertan en sí mismos a diario”, asiste a conferencias profesionales para intercambiar ideas y apoya a su equipo deportivo favorito, aunque no ha dicho cuál es.

Instagram @kenza.layli

Su creadora Myriam recibirá como premio cinco mil dólares en efectivo, apoyo en Fanvue y un publicista para dar a conocer a Layli. Las otras finalistas fueron Lalina Valina, de Francia, y Olivia C, de Portugal.

Sobre el concurso de Miss IA 2024

El primer concurso de Miss IA se inauguró en primavera y atrajo la participación de unos mil 500 programadores de IA de todo el mundo, según Fanvue, una plataforma de influencia para creadores humanos y de IA que organizó el concurso.

Las participantes en este concurso de belleza, tanto sus imágenes, como sus discursos y publicaciones en redes, están íntegramente desarrolladas con programas de inteligencia artificial como DALL-E 3, Midjourney o Stable Diffusion, de Open AI, y cuyos discursos y posts son generados por programas como ChatGPT, Open AI y Midjourney.