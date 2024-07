Christian Nodal abrió su corazón y reveló más detalles inéditos de su ruptura con Belinda

El cantante mexicano Christian Nodal compartió abiertamente algunos detalles emocionales y las luchas internas que enfrentó tras su muy pública ruptura con la cantante Belinda.

En una reciente entrevista para “El podcast del WiZink Center”, Nodal reveló que el escándalo mediático que siguió a su separación lo llevó a “tocar fondo” y a buscar ayuda profesional para superar la depresión y la ansiedad.

¿Cómo superó Christian Nodal su ruptura con Belinda?

Nodal describió este período como uno de los más desafiantes de su vida, marcado por una intensa presión mediática y críticas en redes sociales.

“Siempre salgo en la prensa por cosas personales. Hace dos años y medio, tres años, toqué fondo muy feo por lo mismo, por redes sociales y fijarme”, confesó el intérprete de “Botella tras botella”.

Aunque no mencionó directamente a Belinda en la entrevista, el tiempo al que se refiere coincide con el anuncio de su ruptura en febrero de 2022.

El proceso de recuperación no fue rápido para Nodal, quien admitió haber pasado aproximadamente un año en terapia para manejar las “cosas muy feas que estaban pasando” en su vida en ese momento.

Esta revelación muestra la vulnerabilidad del artista frente a los desafíos que enfrentó durante y después de su relación con Belinda.

También te puede interesar: Quién es Tláloc, el implacable dios de la lluvia de los aztecas y cuál es su leyenda sagrada

¿Qué hizo Christian Nodal para salir adelante?

Más allá de su lucha personal, Nodal también expresó cómo aprendió a manejar los comentarios negativos y las teorías especulativas sobre su vida privada.

“Creo que llegué a un balance muy bonito de la vida donde, en realidad, pues no dejo de vivir por lo que digan y ni me interesa cambiar la opinión. Yo creo que cada quien... cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no, crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores”, afirmó.

La honestidad y apertura de Nodal en compartir su experiencia personal resonó con muchos de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en redes sociales.

Al abrir su corazón sobre estos momentos difíciles, el cantante ofreció una lección sobre la importancia del bienestar mental y la búsqueda de ayuda cuando es necesario, con lo que marca un nuevo capítulo en su vida tanto personal como profesional.

Christian Nodal le pide matrimonio a Belinda y ella le dice que “sí” https://t.co/alOvKPYVvc pic.twitter.com/FvscZzPb6M — Foro_TV (@Foro_TV) May 26, 2021

También te puede interesar: Quién es la princesa Kalina de Bulgaria, la polémica aristócrata que sorprendió con su transformación física