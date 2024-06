Cristian Castro asegura que se mantiene optimista pese al difícil momento que vive en el amor

Consciente de que se encuentra en un momento no tan bueno en el tema del amor, luego del término de sus relaciones con Mariela Sánchez e Ingrid Wagner, Cristian Castro se muestra optimista.

El cantante se sinceró en una entrevista y dijo que no se tienen que tomar las cosas de manera personal ante estos tropiezos.

“La verdad es que estoy en un momento muy difícil, sinceramente. La verdad es que no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte. Pero bueno, hay que tener optimismo, yo creo que no hay que tomarse las cosas personales, porque si me las hubiera tomado personales estuviera más y más”, dijo Castro a Telemundo.

Sin embargo, y con el panorama no tan claro en materia sentimental, el intérprete de “Azul” y “Por Amarte Así" agradeció al público por estar al pendiente de él.

“Sinceramente estoy contento porque los tengo a ustedes, tengo la atención de muchísima gente”.

Castro mantuvo un noviazgo con la argentina Mariela Sánchez, pero terminó un par de ocasiones, la última, por la filtración de unos audios en los que la agente inmobiliaria no se expresaba bien del cantante.

En tanto, Ingrid Wagner confirmó recientemente que había terminado una vez más su relación con Cristian Castro sin dar más detalles al respecto.

Comparte foto con su mamá Verónica Castro

En sus redes sociales, Cristian Castro publicó una imagen en la que aparece junto a su mamá, Verónica Castro.

En la fotografía donde también están “Coque” Muñiz y su hijo Axel, el intérprete escribió una línea que deja ver su intención de recuperar el tiempo con su madre, a quien no veía con frecuencia.

“Reponer tantos días perdidos… cómo duele la mami”.