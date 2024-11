Cristy Nodal deja ver con discreto gesto cuál es su relación con Cazzu y Ángela Aguilar

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, aclaró cuál es su relación con Cazzu y con Ángela Aguilar a través de un discreto gesto en redes sociales.

Desde hace tiempo comenzaron a surgir rumores que aseguran que la familia Nodal no se lleva bien la hija de Pepe Aguilar y no la han aceptado del todo.

Incluso comenzó a circular la teoría de que Cristy Nodal prefiere a Cazzu, a quien supuestamente quiere “como a una hija”.

Aunque Cristy Nodal y Ángela Aguilar se han dejado ver juntas -aunque en muy pocas ocasiones-, esto no convence a los internautas, quienes señalan que la madre del artista de 25 años no tiene las mismas atenciones con su nuera, pues en varias ocasiones compartió fotos y videos junto a Cazzu y su hija Inti en sus redes sociales, cosa que no ha hecho con la ‘princesa del regional mexicano’.

Cristy Nodal echa por tierra los rumores de enemistad con Ángela Aguilar

Hace unos días, Cristy Nodal compartió una publicación con motivo de su cumpleaños, la cual acompañó con un misterioso mensaje.

“La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas, si no cuando ya ni te interesan las respuestas. #tbtmybirthday #05/11/24 cuando piensan lo peor que nos puede estar pasando, Dios nos da tanto tiempo de disfrutar, somos muy bendecidos y muy amados, sobre todo... Dios nos da la fuerza para dar fuerza y valentía a toda nuestra sangre, nuestra familia. Siempre mi cumpleaños tan hermoso. Gracias a todos por hacerlo más especial”, escribió.

Esta publicación fue comentada por Ángela Aguilar, quien dejó varios emojis de corazón rojo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Cristy Nodal estuvo de acuerdo con la reflexión de uno de sus seguidores, quien quiso poner un alto a los ataques y burlas que la familia recibe de forma inevitable en la caja de comentarios.

“Entiendan que así como a Julieta la quiso y la seguirá queriendo por ser la madre de su nieta, así debe también querer a la pareja actual, aprendamos a madurar”, escribió una usuaria.

Este comentario fue respondido por Cristy Nodal, quien reaccionó de forma positiva con un emoji de corazón y unas manos juntas a modo de oración, confirmando así que se lleva bien y le tiene cariño tanto a Cazzu, mamá de su nieta Inti, como con Ángela Aguilar.