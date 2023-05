Cuáles son los negocios del futuro esposo de Michelle Salas (y yerno de Luis Miguel)

Años atrás la joven de 33 años dejó de lado las especulaciones de su novio, y se hizo público que salía con el empresario Danilo Díaz, con quien se relacionó sentimentalmente desde hace tiempo. Después de que se filtraron supuestos detalles de la presunta boda que tomaría lugar este 2023, todo se ha aclarado: Michelle Salas y Danilo Díaz se comprometieron y pronto caminarán al altar. Conoce más detalles del futuro yerno de Luis Miguel, quien además arranca tour.

¿Quién es el novio de Michelle Salas?

En 2016 la hija del cantante Luis Miguel compartió una romántica fotografía con un enorme bouquet de rosas, producto de la florista The Ultimate Rose. Acompañando a la imagen Salas escribió, “cuando tus flores son más altas que tú. Gracias mi corazón @danilodiazgranados”, etiquetando entonces a su novio Danilo Díaz Granados.

En esa misma fecha Michelle fue fotografiada en Madrid, ciudad donde habita, por primera vez junto al joven empresario venezolano, quien radicaba en Estados Unidos —y hasta la fecha se cree que ahí sigue.

¿Cuáles son los negocios del prometido de Michelle Salas?

Según PR Newswire, Danilo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales del Babson College, en Wellesley Massachusetts. Después de terminar sus estudios se convirtió en empresario y asesor de inversiones, mudándose a Miami, Florida. Fundó la boutique Toys for Boys cuando se dio cuenta de que la comunidad latina necesitaba un espacio de lujos, como joyería y relojes.

En otro sitio comparten que además de fundador de Toys for Boys, fue asociado de Fireman Capital Partners y asesor corporativo. “Danilo tiene una larga historia en finanzas y sigue siendo una voz de hispanos prominente en la comunidad de Miami”, escriben. Añadiendo que el joven proporciona asesoramiento a la comunidad empresarial en Estados Unidos, y que uno de sus segundos negocios era Edge of Glory Films.

¿Cuándo y dónde se casará Michelle Salas?

Desde 2021 se especulaba que Danilo estaba a punto de darle el anillo a Michelle, pero fue este 2023 que el empresario le pidió matrimonio a la hija de ‘El Sol de México’.

La fecha aún es desconocida, pero su tía Marypaz Banquells reveló algunos detalles de la boda que no se celebrará en México. La tía abuela de Michelle Salas habló con el reportero Eden Dorantes y compartió que la joven no se casará en nuestro país. “No va a ser ni en México ni en Estados Unidos, pero no puedo decir... como precisamente va a ser fuera de México, nada más va a ir la familia más cercana, o sea, su abuela, su madre, su hermana, los más, más cercanos. Ojalá que yo pueda colarme”, compartió.

Por otro lado, según la periodista Martha Figueroa comentó en su programa Compermiso, que Michelle se casaría en Madrid y que su bisabuela Silvia Pinal no podría asistir debido a la complicaciones de salud que ha tenido la primera actriz.