Cuando Andrés García fue como el James Bond mexicano al sobrevivir un accidente de helicóptero

Quizá haber sido instructor de buceo a los 25 años fue crucial para que Andrés García sobreviviera a un temeroso accidente de helicóptero. A esa edad, Andrés filmó su primera película de acción, que llevaba por nombre “Chanoc”; fue uno de los actores de cine más populares y guapos de la década de los sesenta, ya que realizó algunas cintas icónicas en la llamada época de oro del cine mexicano.

¿Qué fue lo que le pasó a Andrés García?

Andrés García estaba filmando la telenovela mexicana ‘Con toda el alma’ en 1996. El galán de televisión subió a un helicóptero que sobrevoló por encima de Valle de Bravo, en el Estado de México, interpretando a su personaje Daniel Linares.

Las cosas se complicaron cuando se rompió la soga que jalaba el helicóptero de una lancha, y éste impactó contra el lago. Todo sucedió en cuestión de segundos, y cuado se pudo pensar lo peor, Andrés García y el piloto llegaron a la superficie ilesos.

Años más tarde el actor contó en su canal de YouTube cómo vivió esta experiencia. “Queridos amigos, durante mi vida he tenido muchas situaciones en las que he arriesgado mi vida. Unas por accidente y otras yo mismo las ocasioné. En este programa les cuento con detalle la vez que tuve un accidente en un helicóptero durante una filmación, tan fuerte que casi no la cuento”, escribió.

Después relató que no pudo salir desde antes porque las aspas podían “decapitarlo”, como explicó, así que nadó hacia afuera. “No me lo van a creer. A mí una mano me agarró del cuello, me salvó la cabeza, y luego me salvó el hombro y luego me sacó del helicóptero. Créanlo si lo quieren; el que no crea en Dios que no crea, yo sí", afirmó García.

Ya estamos despidiendo a Andrés García con el soundtrack de la telenovela Con Toda El Alma pic.twitter.com/KtaUGhhb6b — 🅱️🅰️dillo (@baaaadillo) April 5, 2023

Con la presencia de amigos y familiares, el actor Andrés García fue despedido en su casa tras perder la vida a los 81 años tras una larga lucha contra la cirrosis hepática y un problema con su médula espinal que le destruía los glóbulos rojos.

Antes de asistir al funeral, Leonardo García, su hijo, dedicó un emotivo mensaje a su padre para despedirlo. “Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacia falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que vivi contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mi. Siempre estarás conmigo papá y se que algún día nos reencontraremos, hasta entonces vuelta alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz”, escribió en sus redes sociales.