Esto tiene que ver Andrés García con la desaparición de la mamá de Luis Miguel, y lo que sabía de Luisito Rey

Aunque fue parte importante en la vida de Luis Miguel, el cantante se distanció del actor mexicano Andrés García, quien en vida reclamó la indiferencia hacia el ‘Sol de México’. Durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, el histrión aseguró que el intérprete de “Ahora te puedes marchar” se comportaba como si hubiera olvidado el apoyo que recibió de él cuando era niño.

Sin embargo, Andrés García dejó claro que Luis Miguel es un gran intérprete, aunque lamentó que le hable por teléfono mediante terceros, pues él lo ‘apadrinó' siendo niño, cuando debutó en Ciudad Juárez. “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero. No cabr*n, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo”, comentó en el pasado.

Al momento Luis Miguel no se ha pronunciado por la muerte de Andrés García, pero el actor de Pedro Navaja estuvo tan involucrado en su juventud el grado en que presuntamente llegó a saber qué fue de su mamá, Marcela Basteri.

El Ex director de Interpol en los 70 Miguel Aldana asegura que la mamá de Luis Miguel está viva; aseguró que hace poco más de un año habló con Marcela Basteri y le dijo que estaba bien.... chan! pic.twitter.com/OpBSjPVOJO — La Godoy (@marcelapgodoy) May 14, 2021

Luisito Rey le dijo a Andrés García algo sobre la mamá de Luis Miguel

Las confesiones de Andrés García provienen de una entrevista en 2019 con ‘Un nuevo día’, cuando explicó cómo Luisito Rey lo habría contactado para darle un destino a la madre del ‘sol de México’. “Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. [Me dijo] ‘ayúdame a matar a Marcela’. Ya [Arturo] Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, que quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí me lo pidió".

García también compartió que en una ocasión el ‘Sol de México’ le pidió apoyo para que convenciera a su papá y le dejara enviar dinero a su mamá. “Esa familia se sostenía porque Marcela estaba ahí”, añadió García. Y aunque se han dicho varias versiones sobre el paradero de Marcela Basteri, Andrés García no cree que la mamá de Luis Miguel haya muerto en una fiesta, como se dijo en algún momento.

Cuando Andrés García se enteró de que Marcela había desaparecido, añadió a la entrevista: “el que dude de que él fue, está mintiendo; eso está más claro que el agua”.

La primer historia, que incluso fue confirmada por un pariente de Arturo Durazo, es que Luisito Rey le pidió al siniestro 'policía' que matara a Marcela. Se menciona que incluso, el cantante le pidió a su amigo, el actor Andrés García, que le ayudará a desaparecer el cuerpo. pic.twitter.com/L4szNJZxeL — DeMemoria (@DeMemoria) April 20, 2021

¿Qué pasó con la amistad de Andrés García y Luisito Rey?

Como se recuerda, Andrés García compartió que su amistad con Luisito Rey terminó a golpes luego de que éste lo hiciera viajar a España por una supuesta petición de Luis Miguel. Al pasar los días se quedó sin dinero, por lo que le pidió ayuda al papá de Luis Miguel para que le cambiara un cheque, pero éste se negó y comenzaron los trancazos, recordó Andrés. “Le pedí a Luisito que me cambiara un cheque y no quiso”, recordó. Según Andrés, la relación entre Mickey y su papá terminó porque el joven se enteró de “unas cosas”.