Cuándo se entregan los Globos de Oro 2024 y dónde podrás verlos en México

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reveló la lista de los nominados a la 81ª edición de los Golden Globes 2024, conocidos en español como los Globos de Oro.

La lista, anunciada en una breve ceremonia dirigida por Cedric The Entertainer y Wilmer Valderrama, generó expectación en la industria cinematográfica y televisiva.

¿Cuándo y dónde serán los Globos de Oro 2024?

La gala de premiación está programada para el domingo, 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, Los Angeles, California.

La ceremonia comenzará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT y se transmitirá en vivo a través de los canales de CBS o mediante la plataforma de streaming Paramount+. En México también se transmiten a través de TNT.

Nominaciones destacadas

En el ámbito cinematográfico, las películas Barbie y Oppenheimer encabezan la lista de nominaciones con nueve y ocho nominaciones, respectivamente.

En televisión, Succession encabeza las categorías con nueve menciones, seguida de cerca por The Bear y Only Murders in the Building con cinco cada una.

¿Dónde ver las películas y series nominadas?

Aunque la gala está a un mes de distancia, los amantes del cine y la televisión pueden prepararse para el evento poniéndose al día con las producciones nominadas.

A continuación, se presenta un listado de dónde ver cada una de las películas y series nominadas desde Estados Unidos.

Películas nominadas a los Globos de Oro 2024

Barbie (HBO Max a partir del 15 de diciembre)

(HBO Max a partir del 15 de diciembre) Oppenheimer (On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+)

(On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+) Killers of the Flower Moon (On Demand en Prime Video / Apple TV+)

(On Demand en Prime Video / Apple TV+) Poor Things (Cines)

(Cines) Past Lives (On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+)

(On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+) Maestro (Netflix a partir del 20 de diciembre)

(Netflix a partir del 20 de diciembre) Anatomy of a Fall (On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+)

(On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+) May December (Netflix)

(Netflix) The Zone of Interest (HBO Max)

(HBO Max) The Holdovers (On Demand en Prime Video)

(On Demand en Prime Video) The Super Mario Bros. Movie (Netflix)

(Netflix) SpiderMan: Across the SpiderVerse (Netflix)

(Netflix) Air (Prime Video)

(Prime Video) The Color Purple (Cines)

(Cines) Nyad (Netflix)

(Netflix) American Fiction (TBA*)

(TBA*) Saltburn (Prime Video a partir del 22 de diciembre)

(Prime Video a partir del 22 de diciembre) Fallen Leaves (MUBI)

(MUBI) Rustin (Netflix)

(Netflix) Beau Is Afraid (On Demand en Prime Video)

(On Demand en Prime Video) Dream Scenario (HBO Max a partir del 22 de diciembre)

(HBO Max a partir del 22 de diciembre) Wonka (Cines)

(Cines) All of Us Strangers (Hulu a partir del 22 de diciembre)

(Hulu a partir del 22 de diciembre) No Hard Feelings (Netflix)

(Netflix) Elemental (Disney Plus)

(Disney Plus) Suzume (Crunchyroll)

(Crunchyroll) Wish (Cines)

Series de Televisión nominadas a los Golden Globes 2024

Succession (HBO Max)

(HBO Max) The Bear (Hulu)

(Hulu) Only Murders in the Building (Hulu)

(Hulu) The Crown (Netflix)

(Netflix) The Diplomat (Netflix)

(Netflix) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) The Morning Show (Apple TV+)

(Apple TV+) Abbott Elementary (HBO Max / Hulu)

(HBO Max / Hulu) Barry (HBO Max)

(HBO Max) Jury Duty (Freevee)

(Freevee) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) All the Light We Cannot See (Netflix)

(Netflix) Beef (Netflix)

(Netflix) Daisy Jones and the Six (Prime Video)

(Prime Video) Fargo (Hulu)

(Hulu) Fellow Travelers (Paramount+)

(Paramount+) The Curse (Paramount+)

(Paramount+) 1923 (Paramount+)

(Paramount+) Lessons in Chemistry (Apple TV+)

(Apple TV+) Slow Horses (Apple TV+)

(Apple TV+) The Great (Hulu)

(Hulu) Poker Face (Peacock)

(Peacock) The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

(Prime Video) Shrinking (Apple TV+)

(Apple TV+) Yellowjackets (Paramount+)

(Paramount+) Bass Reeves (Paramount+)

La importancia de los Golden Globes

Los Golden Globes, reconocidos como un evento destacado en Hollywood desde 1944, son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Estos premios anticipan el prestigioso Oscar y celebran lo mejor en cine y televisión, tanto a nivel nacional como internacional.

Este año, la competencia es particularmente intensa, con películas como Oppenheimer, Anatomy of a Fall y Killers of the Flower Moon acaparando la atención. La expectación crece alrededor de cuáles de estas producciones se llevarán los galardones en las categorías clave.

Los Globos de Oro 2024 prometen ser una ceremonia emocionante para la industria del entretenimiento, y con este listado de nominados, los cinéfilos pueden prepararse para disfrutar de las mejores producciones cinematográficas y televisivas del año.