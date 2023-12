Cuánto gana Mariah Carey cada Navidad por su villancico All I Want for Christmas is You

Cada año, con la llegada de la temporada navideña, “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey resurge en las listas de éxitos y plataformas digitales a nivel mundial. Esta canción, lanzada en 1994, se ha convertido en un clásico indiscutible de la Navidad.

En 2023, la canción rompió un récord en Spotify, acumulando más de 21 millones de reproducciones solo en Nochebuena. Además, el videoclip lanzado en 2019 ha alcanzado más de 540 millones de visualizaciones.

Las ganancias de Mariah Carey en Navidad

En 2021, “All I Want for Christmas is You” logró 1,747 millones de reproducciones en los Estados Unidos, generando ingresos significativos para Mariah Carey y Sony Music. Billboard estimó que solo en 2021, la canción recaudó casi 4.5 millones de dólares, mientras que sus regalías de publicación generaron otros 1.66 millones.

En total, Mariah Carey y Sony Music obtuvieron aproximadamente 6.16 millones de dólares en ingresos globales y regalías editoriales. Según The New York Post, Mariah Carey podría ganar entre 2.5 y 3 millones de dólares cada año por esta canción.

Cabe destacar que Mariah Carey compuso “All I Want for Christmas is You” junto con Walter Afanasieff. La canción pertenece al cuarto álbum de estudio de la artista, “Merry Christmas”, y fue distribuida por Columbia Records.

Si se considera que los ingresos se dividen equitativamente entre los dos autores, Carey recibiría aproximadamente 830 mil dólares solo por la publicación del tema.

Una celebración y promoción continua

Mariah Carey celebra y promociona este tema cada año, manteniendo su presencia musical en la temporada navideña. En 2023, conmemoró su inclusión en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, un honor que la propia cantante celebró en sus redes sociales.

Un negocio lucrativo para la reina de la Navidad

Así, “All I Want for Christmas is You” además de haberse convertido en un himno navideño global, es también en una fuente lucrativa y constante de ingresos para Mariah Carey.

Con la llegada de cada temporada navideña, la canción asegura su posición en los primeros puestos de las listas de éxitos y genera millones en ingresos y regalías, reafirmando el estatus de Mariah Carey como la “Reina de la Navidad”.

Se puede destacar cómo “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey se ha convertido en un fenómeno anual que no solo alegra las festividades, sino que también genera ingresos millonarios.

La canción sigue siendo una pieza central en las celebraciones navideñas y una fuente importante de ingresos para la artista y su sello discográfico, además de ser constantemente utilizada en promociones, películas y otros elementos multimedia de la temporada.