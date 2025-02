¿Cuántos hijos tuvo Paquita La del Barrio y quiénes son sus herederos?

El mundo de la música mexicana se encuentra de luto tras la partida de la inigualable Paquita la del Barrio , quien falleció el 17 de febrero de 2025 a los 77 años de edad. La voz que dio vida a éxitos inolvidables y que cantó con franqueza al desamor y las decepciones amorosas, especialmente dirigidas a los hombres, deja un legado imborrable. Junto con su trayectoria artística, la vida personal de Paquita la del Barrio despierta interrogantes, especialmente en lo que respecta a su familia, sus hijos y la incógnita sobre su herencia.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio a lo largo de su vida?

Paquita la del Barrio , cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, fue madre de cinco hijos a lo largo de su vida, fruto de sus dos matrimonios.

De su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, quien era considerablemente mayor que ella, nacieron sus dos hijos mayores: Iván Miguel, en 1968, y Javier, en 1969.

Posteriormente, en su segunda unión con Alfonso Martínez, Paquita tuvo tres hijos más, aunque lamentablemente dos de ellos, gemelos, fallecieron a los pocos días de nacer, en uno de los momentos más dolorosos en la vida de la cantante. De este segundo matrimonio sobrevivió su hija Martha Elena Martínez Viveros.

¿Quiénes son los hijos que sobreviven a Paquita la del Barrio en la actualidad?

En la actualidad, a Paquita la del Barrio le sobreviven tres de sus cinco hijos: Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros. Estos tres hijos optaron por mantener un perfil bajo y llevar vidas alejadas de los reflectores y del mundo del espectáculo.

Si bien se conoce su existencia y filiación, detalles específicos sobre sus vidas personales, profesiones o lugares de residencia no son de dominio público, en respeto a su decisión de mantenerse al margen de la atención mediática que rodeó a su famosa madre.

¿Qué se sabe de la relación de Paquita la del Barrio con sus hijos?

A pesar de la discreción que rodea la vida de los hijos de Paquita la del Barrio, se sabe que la cantante mantuvo una buena relación con ellos, aunque la información pública al respecto es limitada. Paquita siempre mencionó a sus hijos en diversas entrevistas, aunque sin ahondar en detalles íntimos sobre su relación cotidiana.

La noticia de su fallecimiento y el comunicado oficial emitido por su familia, donde se solicitó privacidad y respeto en este momento de duelo, sugiere que existía un núcleo familiar cercano a la artista, compuesto por sus hijos y posiblemente otros familiares que hoy lamentan su pérdida.

¿Cómo fue la pérdida de los gemelos de Paquita la del Barrio ?

Un episodio particularmente trágico en la vida de Paquita la del Barrio fue la pérdida de sus gemelos recién nacidos, un suceso que ella misma describió como uno de los dolores más grandes de su vida.

En 1977, durante su segundo matrimonio, Paquita dio a luz a gemelos, pero lamentablemente los bebés fallecieron a las pocas semanas de nacer debido a complicaciones de salud no especificadas. La cantante compartió en varias ocasiones el profundo impacto emocional que tuvo esta pérdida, que se unió al fallecimiento de su propia madre días antes del nacimiento de los gemelos. Según sus propias palabras, los bebés absorbieron todo el dolor que sentía.

¿Quiénes serán los herederos de Paquita la del Barrio?

A pesar de haber formado una familia numerosa, Paquita la del Barrio tomó una decisión contundente respecto a su herencia: no dejaría ningún bien a sus hijos. En una entrevista en agosto de 2023, la cantante declaró que no había realizado un testamento porque no quería y no tenía dinero que heredar. Además, aclaró que, en caso de tener dinero, lo gastaría en vida. Esta decisión sorprendía a muchos, ya que dejaba en la incertidumbre el destino de su patrimonio.

¿A cuánto asciende la fortuna de Paquita la del Barrio?

Aunque Paquita la del Barrio aseguró que no tenía una fortuna significativa, el sitio web Celebrity Net Worth estima que su patrimonio podría ascender a más de 10 millones de dólares. Su carrera de más de cinco décadas le habría permitido acumular ingresos provenientes de presentaciones en vivo, ventas de discos y derechos de sus canciones. Sin embargo, la cantante afirmó que no había dejado estipulado ningún beneficiario de su legado económico.

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio falleció mientras dormía en su hogar en Veracruz, el 17 de febrero de 2025, a los 77 años de edad. Aunque la causa exacta de su muerte no ha sido revelada oficialmente, en los últimos años había enfrentado diversos problemas de salud.

Su mánager y amigo cercano, Francisco Torres, dio a conocer que la cantante falleció mientras dormía, de manera inesperada, algo que sorprendió a todos puesto que se había estado sintiendo cada vez mejor, y estaba lista para volver a la Ciudad de México. “Fue un paro respiratorio, un paro cardiaco, no padecía una enfermedad”, señaló en una entrevista con ForoTV.

Es de conocimiento público que Paquita enfrentó diversos problemas de salud en los últimos años. Entre sus padecimientos más graves se encontraban una trombosis pulmonar y complicaciones derivadas de un problema en el nervio ciático, lo que le dificultaba caminar y la obligó a usar silla de ruedas en sus últimas presentaciones.