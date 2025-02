Daniel Bisogno tomó esta importante medida para proteger a su hija, Michaela, antes de su muerte

Daniel Bisogno murió este 20 de febrero a los 51 años de edad, dejando un gran legado, pero no solo en el teatro y la televisión, sino a través de su hija, la pequeña Michaela de tan solo 8 años de edad.

Desde su nacimiento el 26 de febrero del 2016, se convirtió en el centro del universo para Daniel Bisogno, quien no paraba de presumir su amor y su fuerte conexión con su única hija a través de sus redes sociales, e incluso en su trabajo, pues la niña lo acompañó sobre el escenario del teatro y en el foro de ‘Ventaneando’.

Lamentablemente, luego de un largo tiempo luchando por su salud, el ‘Muñe’ falleció a causa de una falla multiorgánica, lo que ha puesto la atención sobre Michaela.

¿Qué le dejó Daniel Bisogno a su hija Michaela?

En 2023, Daniel Bisogno dijo en ‘Ventaneando’ que había establecido un seguro académico para Michaela, por lo que la educación de su hija está completamente cubierta hasta el nivel universitario.

“Tiene un seguro que si yo llegara a faltar, o su mamá, está cubierta su escuela, hasta que la termine, o sea hasta la universidad”, dijo el conductor en ese entonces.

Además, el ‘Muñeco’ dejó claro que todo el patrimonio que había logrado amasar quedaría en manos de Michaela y también serviría para apoyar a sus papás.

“Básicamente, lo poco o mucho que he logrado, es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso de que eso fuera a suceder”, añadió el también actor.

Daniel Bisogno y su hija Michaela X @DaniBisogno

El peor miedo de Daniel Bisogno era dejar a su hija

En noviembre de 2023, luego de varios meses de atravesar por una grave crisis de salud que lo hizo ingresar al hospital varias veces, Daniel Bisogno le dio una entrevista a Yordi Rosado, donde reveló que su mayor temor era morir y dejar a su hija.

“Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”, dijo el actor en ese entonces.

Daniel Bisogno aseguró en múltiples ocasiones que Michaela era su principal motor para seguir luchando por su vida.

Daniel Bisogno y su hija Michaela X @DaniBisogno

Daniel Bisogno deseaba celebrar el cumpleaños de su hija

Uno de los deseos más grandes de Daniel Bisogno era poder celebrar el cumpleaños número 9 de su hija este 26 de febrero, pues el año pasado no pudo estar presente debido a que se encontraba hospitalizado.

“Este mes es el cumpleaños de su hija, de Michaela”, dijo Alex en entrevista con Flor Rubio en su programa de YouTube ‘Dulce & Picosito’, el pasado 13 de febrero.

“El año pasado no lo pudo pasar con ella porque estuvo hospitalizado, y este año posiblemente tampoco pueda estar con ella”, señaló.