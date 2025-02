Murió Daniel Bisogno: este es el sueño que no le pudo cumplir a su hija

El conductor Daniel Bisogno murió este 20 de febrero a los 51 años de edad, luego de estar varios días hospitalizado y una larga lucha por su salud. La noticia fue confirmada por su amiga y compañera, Pati Chapoy.

“Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió la periodista en su cuenta en X con una foto en la que se les puede ver juntos.

Daniel Bisogno no le podrá cumplir su deseo a su hija, Michaela

El pasado 12 de febrero, Daniel Bisogno fue ingresado a terapia intensiva a raíz de una bacteria. Alex Bisogno, hermano del presentador, dijo en entrevista que, debido a su estado de salud, el actor no podría acompañar a su hija Michaela en su cumpleaños por segunda vez consecutiva.

“Este mes es el cumpleaños de su hija, de Michaela”, dijo Alex en entrevista con Flor Rubio en su programa de YouTube ‘Dulce & Picosito’, el pasado 13 de febrero.

Explicó que, en el cumpleaños pasado de la pequeña, cuando llegó a los 8 años de edad, Daniel Bisogno también estaba delicado de salud y no pudo celebrar junto a su única hija.

“El año pasado no lo pudo pasar con ella porque estuvo hospitalizado, y este año posiblemente tampoco pueda estar con ella”, señaló.

Celebrar junto a su hija era un gran deseo de Daniel Bisogno, no quería perderse otro cumpleaños como sucedió en 2024, pero es un sueño que no logró cumplir.

Michaela es fruto de la relación del presentador con Cristina Riva Palacio, de quien se separó en 2019.

El cumpleaños de Michaela será el 26 de febrero y cumplirá 9 años.

Daniel Bisogno y su hija Michaela Instagram @bisognodaniel

El temor más grande de Daniel Bisogno

En noviembre de 2023, luego de varios meses de atravesar por una grave crisis de salud que lo hizo ingresar al hospital varias veces, Daniel Bisogno le dio una entrevista a Yordi Rosado, donde reveló que su mayor temor era morir y dejar a su hija.

“Ella es lo que más amo en el mundo. Me fui [a la operación] con esa idea en la mente, ‘no me quiero morir, no es el momento, creo que sigo siendo una persona joven, no quiero dejar a mi niña’”, dijo el ex conductor de ‘Ventaneando’ en ese entonces.

Daniel Bisogno aseguró en múltiples ocasiones que Michaela era su principal motor para seguir luchando por su vida.

Desde el nacimiento de la pequeña el 26 de febrero de 2016, se convirtió en el centro de atención de su famoso padre, quien no paraba de demostrarle su amor a través de redes sociales.

“Daniel sigue en la lucha por su hija, por regresar a su trabajo, por sus amigos y porque ama vivir”, dijo Alex Bisogno en una entrevista con Venga la Alegría.

Michaela, hija de Daniel Bisogno Instagram @bisognodaniel

La crisis de salud de Daniel Bisogno

El presentador y actor llevaba varios días en terapia intensiva luego de presentar una nueva crisis de salud, cuadro que había estado arrastrando desde 2023, cuando en mayo de ese año fue hospitalizado de emergencia luego de que se le reventaron algunas várices del esófago.

En octubre de ese mismo año, el periodista volvió al hospital y se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula, aunque él aclaró en redes sociales que, en ese momento, su situación no era crítica.

A principios de febrero de 2024, Daniel Bisogno sufrió una infección pulmonar por la que fue intubado y estuvo en terapia intensiva alrededor de 25 días.

En 2024 estuvo en terapia intensiva e intubado debido a problemas hepáticos que lo llevaron a someterse a un trasplante de hígado el pasado septiembre, sin embargo, su condición no mejoró, pues poco después contrajo una bacteria y hace unas semanas se reportó que había sufrido trombosis.