Daniela Castro habla del trauma que le dejó el intento de secuestro que sufrió

La actriz mexicana Daniela Castro compartió detalles de la pesadilla que sufrió en un intento de secuestro que casi le arrebata la vida.

Daniela Castro,contó que esto ocurrió tras una jornada de trabajo en Televisa, cuando la actriz salía caracterizada como su personaje rumbo a una reunión con un productor en Pabellón Altavista, cuando de repente acompañada de su chofer, un hombre armado interceptó su vehículo y le apuntó al chofer. “no te acerques porque me la trueno, y le temblaba la mano”, dijo Daniela sobre aquella escena.

Daniela describió que ese momento fue aterrador por lo que no ha logrado superarlo por completo. “Fue muy traumático y lo sigue siendo. Como me llegaron por atrás, ahora no puede llegar nadie por atrás porque es como un shock para mí, es algo que nunca se te borra”.

Castro logró escapar del intento de secuestro, gracias a la intervención de un desconocido, a quien considera un auténtico ángel. En medio del casos se escucharon disparos y uno de ellos estuvo a punto de alcanzarla, por lo que estuvo a punto de perder la vida.

“Logré zafarme, pero gracias a un señor, porque hubo balazos y todo. Fue un ángel para mí que prácticamente se me aventó para que no me llegara el balazo. Gracias a él estoy”.

El testimonio de Daniela Castro dejó ver el profundo impacto emocional que le dejó. A casi tres décadas del hecho, la actriz aún vive con secuelas psicológicas que afectan su vida diaria, por lo que siempre se encomienda a Dios antes de salir de casa. “Yo creo que la mayor protección que tenemos es Dios nuestro señor, salir de tu casa y decir: ‘que no me pase nada”.