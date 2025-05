Así es cómo Ángela Aguilar quiere ser llamada de ahora en adelante

Ángela Aguilar dijo que no quiere que la llamen señorita, sino “Señora González”, esto debido a que desde julio de 2024 se casó con el cantante Christian Nodal, por lo que quiere ser reconocida como una mujer madura.

Tras llegar al altar hace casi 10 meses, la cantante poco a poco ha demostrado que su faceta de joven en el medio artístico ha evolucionado, a pesar de que muchos se quedaron con esa imagen de la más pequeña de la dinastía, quien empezó su carrera desde una edad muy temprana.

Ángela Aguilar, quien ha cambiado su look para verse como una mujer más madura, quiere que ya la llamen señora.

“A todo el mundo se le olvida, inclusive a mí. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ‘Angelita’, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita”, dijo la cantante de 21 años.

“Cuando me dicen ‘señorita’ hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto. ‘Señora González’, aunque le cueste más trabajo, gracias”, mencionó la intérprete en referencia al apellido de su esposo, Christian Jesús González Nodal.