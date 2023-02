Danilo Carrera revela que su mamá tiene cáncer y dejará las telenovelas

Recientemente el actor Danilo Carrera ha comentado que ya no quiere perder más tiempo sin estar junto a su madre, que lamentablemente está enferma de cáncer, por lo que ha decidido alejarse de los reflectores y pantallas, y pasar más tiempo con ella.

Danilo actualmente es el protagonista de la telenovela “El Amor Invencible”, producida por Juan Osorio, y en la que comparte créditos protagónicos con Angelique Boyer. Esta narra una impactante historia, en donde su personaje es norteño y todo un reto para el actor. Sin embargo este será su último personaje, al menos durante un tiempo, pues ya había anunciado antes del estreno de este nuevo proyecto su retiro para dedicarle tiempo a su persona, a su familia, y sobre todo a su madre, Elsa Huerta, quien se encuentra enferma de cáncer, y aunque Carrera no dio detalles sobre en qué etapa le fue detectado, confía en que ella supere esta enfermedad.

El actor aseguró que ama las novelas, pero ha estado en 9 producciones seguidas, y también necesita un respiro y reinventarse como persona, hacer otras cosas. Y aunque sus fans no quieren que se retire, y les gustaría seguirlo viendo en pantalla, él está firmemente convencido de retirarse en este momento por un motivo más importante que su carrera, su vida personal.

Él quiere vivir una vida en la que pueda ser padre, esposo, hermano e hijo, y a su vez, fortalecer sus pasiones como lo es producir, escribir, hacer música, y no sólo quedarse con su faceta de actor y los papeles que ha interpretado. Y es que según comenta esta carrera te da muchas cosas, pero te quita otras, y ahora quiere tener una vida privada, de familia, donde no haya nadie opinando, que sea solo suya.

Además, uno de sus principales motivos para tomar esta decisión como ya se comentó es disfrutar de su familia. Su mamá es su máxima adoración, además de su papá y cuatro hermanos, por lo que vivirá en Estados Unidos, donde vive su familia, y disfrutarlos como hace mucho no lo hace al acabar estas últimas grabaciones.

La vida no es solo trabajo y no hay dinero que pueda comprar el tiempo con los tuyos, por eso ahora compartirá más con la gente que más lo ama y lo vio crecer, y compartirá sus historias trabajando en sus inversiones, haciendas, haciendo una vida normal y más tranquila. Todos en su familia están muy emocionados por su decisión esperando ya tenerlo con ellos. Los padres no son eternos y si su mamá lo necesita, va a estar con ella.

Aunque extrañará México que ha sido mi casa por muchos años, es una decisión tomada. Siempre estará agradecido por todo el apoyo que se le dio en nuestro país y no descarta la día de algún día regresar, pues la Ciudad de México le encanta.