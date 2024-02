Danna Paola reacciona a la nueva canción de Belinda: esto es lo que opina de “Cactus”

Danna Paola y Belinda son dos de las figuras femeninas con mayor influencia en la escena de la música mexicana y latinoamericana. Ambas comenzaron sus respectivas carreras a temprana edad, cuando debutaron en emisiones infantiles como actrices.

Sin embargo, sus caminos las llevaron a dedicarse principalmente a la música y cada una ha forjado una importante trayectoria en la escena del pop en español.

Estas similitudes llegaron a ocasionar malos entendidos entre sus fans principalmente, quienes les adjudicaron una especie de rivalidad fuera de los escenarios que, si bien no es cierta, sí les ha impedido compartir de cerca como lo han hecho otras figuras de la industria.

Danna Paola desmiente rivalidad con Belinda y muestra su apoyo a la cantante

Pese a la enemistad que para muchos genera entre ellas el hecho de que tengan triunfos similares en sus años activas, Danna Paola demostró que para ella no es un tema de interés ni ve realmente una competencia en Belinda, y no precisamente porque considere que no está a su “nivel”, sino porque para ella lo importante es que las mujeres tengan triunfos y logren tomar el espacio que les corresponde en un ámbito que por años ha sido dominado por hombres.

Por esta razón, Danna decidió enviarle un cálido mensaje a Belinda, aprovechando el reciente lanzamiento de Cactus, la canción que marcó su regreso al panorama musical como solista y le dio la oportunidad de dar por concluido el capítulo de su relación con Christian Nodal.

Durante una breve conversación con diversos medios de comunicación, Danna Paola fue cuestionada sobre si ya había escuchado el último tema de Beli y reaccionó al estreno mientras dijo cuál era su opinión de este sencillo.

Belinda y Danna Paola son dos de las mujeres más importantes en la música mexicana Instagram @belindapop

“Me encanta”, la opinión de Danna Paola sobre Cactus, reciente lanzamiento de Belinda

La intérprete de Mala Fama no se intimidó ante la pregunta y externó lo mucho que le había gustado la canción. “Muy buena, me encanta. Me encanta que esté haciendo música otra vez. Me encanta que esté haciendo lo que le gusta”, declaró Danna, al mismo tiempo que aseguró le daba gusto que Belinda regresara de lleno a su faceta como cantante.

Danna Paola aseguró que le alegra saber que Belinda está de regreso como solista Instagram @dannapaola

Otra cuestión que Danna Paola aprovechó para abordar fue su postura sorora con Belinda y todas las mujeres que deseen expresar sus vivencias a través del arte. Esto luego de que la prensa le preguntara qué pensaba respecto a las supuestas dedicatorias que Beli hizo en Cactus para su expareja, el también cantante Christian Nodal.

“Soy empática con todas las mujeres, no solo con ella”, dijo Danna, quien en reiteradas ocasiones se ha proclamado como fiel defensora de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género que azota a México y gran parte del mundo.