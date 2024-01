¿Danna Paola tuvo un romance con Sebastián Yatra? El colombiano rompió el silencio

Sebastián Yatra ha tenido varias relaciones que terminan entre rumores de infidelidad, una de ellas fue la que tuvo con Tini Stoessel, pues se dijo que la tercera en discordia fue la cantante mexicana Danna Paola.

La separación con Tini se dio en plena pandemia de Covid-19, en ese momento Danna ya venía de ser una estrella por su paso por Élite.

Cabe destacar que Sebastián y Tini, aunque duraron muy poco tiempo, un año a lo mucho, lograron conectar con el público como pareja, incluso colaboraron en temas como ‘Oye’ y ‘Quiero Volver’.

Sin embargo, con el truene y los rumores, la imagen de Yatra no fue del todo buena, quedó como infiel y mala persona. La respuesta tajante de Sebastián fue: “Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Hay gente que piensa que estuve con ella y de repente me convertí en el villano de la película. Recibí muchas críticas y me preocupa lo que la gente piensa de mí".

Al paso de los años, sigue la sombra de aquella relación, pese a que ya anduvo con Aitana, la cantante española, con quien también rompió el pasado año.

La razón por la que Sebastián Yatra se ve obligado a seguir hablando del tema, es porque asegura que afectan su reputación, ya que los comentarios le generan un impacto emocional.

Ellas fueron novias de Sebastián Yatra

El cantante ha tenido diferentes relaciones amorosas con algunas de las artistas más famosas del momento.

La más reciente fue la de Aitana, con quien quedó como amigo, al menos eso dijo ella.

Está la de Tini en 2019, que terminó en 2020, en medio de los rumores ya mencionados.

Sin confirmar, se especuló en su momento que anduvo con Cristina Iglesias. Además de Danna Paola, saltó el nombre de Ester Expósito, como una supuesta conquista del colombiano.