Danna Paola responde a las críticas por haber “cambiado” el Himno Nacional

Danna Paola respondió a las críticas surgidas a raíz de su interpretación del Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Algunos usuarios en redes sociales y TikTok afirmaron que la cantante no cumplió con los parámetros legales establecidos para la ejecución del himno, generando especulaciones sobre una posible multa.

Iván Cano Capetillo, un músico experto, indicó que el himno debería ser cantado en un tono “marcial”, con énfasis en el primer tiempo del compás, conforme a la normativa legal mexicana.

Esta perspectiva ha alimentado las críticas, a pesar de que la mayoría de las reacciones a la interpretación de Danna Paola han sido positivas.

Danna Paola responde

La cantante, cuestionada por los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), habló sobre lo que significó para ella interpretar el himno en un evento de tal magnitud; la artista expresó que fue una experiencia que ganó su corazón y le permitió enfrentar sus miedos.

Danna Paola también abordó la especulación en torno a la multa. Indicó que no ha recibido una notificación oficial al respecto y reafirmó que no se arrepiente de su interpretación.

“No me han multado pero igualmente no me arrepiento de nada”, afirmó, destacando que se enfrentó a un escrutinio público común en situaciones donde artistas interpretan el himno.

La actriz y cantante se mostró firme en su postura y expresó su orgullo por su rendimiento. A pesar de las críticas, Danna Paola resaltó que cantó el himno con orgullo y amor, una afirmación que refleja la pasión y el compromiso que trajo a su actuación en el evento.

Las críticas y elogios que han seguido a la interpretación del himno por parte de Danna Paola subrayan la naturaleza altamente visible y a menudo controvertida de tales actuaciones. La respuesta de la cantante pone de manifiesto una combinación de orgullo profesional y personal en su trabajo, así como un reconocimiento de los desafíos que enfrentan los artistas al ocupar ese escenario particular.

Mientras las conversaciones continúan, Danna Paola se mantiene centrada en la afirmación de la calidad y la sinceridad de su interpretación. La posibilidad de una multa, aunque aún no confirmada oficialmente, se encuentra en el contexto más amplio de un debate público sobre la interpretación del himno nacional y el equilibrio entre la expresión artística y las normativas legales.