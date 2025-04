De qué murió el actor Val Kilmer, conocido por interpretar a Batman y a Jim Morrison

La estrella de cine fue diagnosticada con cáncer de garganta en 2014, pero se recuperó tras un largo tratamiento, años después, falleció a causa de una neumonía, dijo su hija Mercedes Kilmer.

El famoso participó en películas como Batman Forever, The Doors y Top Gun.

Val Kilmer nació en Los Ángeles y estudió actuación en la Escuela Profesional de Hollywood y posteriormente en la Juilliard School. Inició su carrera actoral en teatro, participando en The Slab Boys, junto a Sean Penn y Kevin Bacon. Su primer papel en televisión fue en el especial One Too Many, con Michelle Pfeiffer.

Kilmer saltó a la fama en 1984 con la película Top Secret! una parodia de espías. En 1986, actuó como Iceman con Tom Cruise en Top Gun. En los años siguientes protagonizó películas como Real Genius, Willow Thunderheart y True Romance.

Algo que tal vez pocos saben es que el actor quería ser político porque consideró en postularse como gobernador de Nuevo México, Estados Unidos.

Respecto a su vida personal, Kilmer estuvo casado con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció durante el rodaje de Willow. y con quien tuvo dos hijos: Mercedes y Jack, aunque después se divorciaron en 1996.

La causa de su deceso fue una neumonía y otras enfermedades que deterioraron su salud, como el cáncer de garganta. De acuerdo con Mayo Clinic, la neumonía es una enfermedad que genera una inflamación del tejido pulmonar y su origen puede ser una infección bacteriana, viral o por agentes externos.

Su última aparición fue para Top Gun: Maverick en 2022, donde aparece con problemas en la voz, secuela que le dejó el cáncer.