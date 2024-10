De qué murió el hijo de Lisa Marie Presley y cómo era la relación con su madre

La trágica muerte de Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie Presley, y la profunda relación que compartía con su madre fueron reveladas en detalle en la recién publicada autobiografía de Lisa Marie, “From Here to the Great Unknown”. Este libro, completado por su hija Riley Keough, ofrece una mirada íntima a la pérdida devastadora que sufrió Lisa Marie, y cómo lidió con ese dolor.

¿Cómo murió Benjamin Keough?

Benjamin Keough falleció a los 27 años en julio de 2020, un suceso que dejó a su madre, Lisa Marie Presley, completamente devastada. Según revelaciones de la autobiografía, Benjamin se quitó la vida de un disparo en su casa de Calabasas, al norte de Los Ángeles.

Esta pérdida fue un golpe enorme para Lisa Marie, quien encontró en la preservación física de su hijo una forma de enfrentar su duelo y tener el tiempo necesario para asimilar el hecho.

¿Cómo enfrentó el duelo Lisa Marie?

Lisa Marie tomó la decisión de conservar el cuerpo de su hijo en su propia casa durante dos meses, tiempo en que lo mantuvo en hielo seco en un cuarto refrigerado a menos de 13 grados centígrados.

Esta decisión, aunque poco convencional, fue una manera para que pudiera despedirse de su hijo a su propio ritmo, similar a cómo había podido hacerlo con su padre, Elvis Presley, tras su muerte en 1977.

¿Cómo era la relación entre Lisa Marie y su hijo, Benjamin?

La relación entre Lisa Marie y Benjamin era extremadamente cercana, a tal punto que Lisa Marie expresó sentirse afortunada por tener la posibilidad de “seguir criándolo” incluso después de su muerte.

La casa tenía un “dormitorio tipo casita separado” donde ella mantenía el cuerpo, lo que le permitió visitarlo y hablar con él, algo que ella encontró consolador durante su proceso de duelo, tiempo también en que se refería a él como “Ben Ben”.

Finalmente, Lisa Marie y su hija, Riley decidieron realizarse un tatuaje en memoria de Benjamin, ya que él tenía tatuajes con el nombre de cada una de ellas. Con esto mostraban el profundo vínculo y el dolor compartido por la pérdida.

Benjamin fue enterrado en Graceland, junto a su abuelo Elvis Presley, en un funeral que se llevó a cabo en Malibú y que marcó el cierre de un capítulo doloroso para la familia.

La autobiografía de Lisa Marie Presley no solo narra su relación con su hijo y cómo enfrentó su muerte, también ofrece un retrato de su vida, marcada por la fama y las dificultades personales, como su lucha contra la adicción y las presiones de ser la hija de Elvis Presley. La obra es un testimonio de su amor maternal y el impacto duradero de la pérdida de un hijo en su vida.