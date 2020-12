“‘Después de ti’ es una película que te hará llorar”: Rodrigo Guirao

Rodrigo Guirao iniciará con el pie derecho este 2021 con la cinta “Después de ti”, bajo la dirección de José Ramón Chávez.

“Después de ti” es una película mexicana de comedia y drama, en la cual sigue la historia de Su, una joven que atraviesa una fuerte depresión causada por la muerte de su prometido. Al entrar a terapia, su psicólogo le da algunas instrucciones que, si las sigue, podría tener algunas mejoras en su vida.

Rodrigo Guirao, interpreta a Matías uno de los mejores amigos de Su y en entrevista para CARAS.com.mx el actor nos cuenta cómo fue participar en este proyecto

No te pierdas: Los consejos de Sebastián Rulli para Rodrigo Guirao

¿Cómo es que llegas a este proyecto?

Llega directo, me llega el guión, con la propuesta directa del personaje y me pareció increíble en varias cosas, en primera, hacer cine en México, era algo que tenía muchas ganas. Además, el elenco me gusto, me gusto la historia, me pareció una historia muy linda con un mensaje hermoso.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?

El personaje era opuesto a todo lo que venía haciendo de lo que me tocaban en series y películas, en los otros proyectos eran tipos desquiciados, dementes y psicópatas, entonces dije que lindo salir un poco de esa oscuridad y conectar con algo que estuviera más relacionado con una energía mía de adolescente, con un Rodrigo de antes, un Rodrigo como era con los amigos, un Rodrigo de sentir un amor platónico, era muy lindo conectar con todo esto.

¿Cuál fue tu mayor reto en esta película?

Hacer un personaje simple, un personaje cotidiano, a veces parece lo más fácil de actuar, pero venía acostumbrado a de hacer trabajos súper dramáticas, a personajes súper extremos con emociones muy marcadas y era muy fácil de leer en donde estaba el conflicto, pero acá me era muy difícil en las escenas acompañar desde otro lugar y desde una simpleza de un personaje de acompañamiento y timidades, acompañando a su amiga comiendo un pastel de chocolate y solo queriendo que ella se sienta feliz.

Para ti, ¿qué tan importante es el valor de la amistad?

Yo a mis amigos los vuelvo locos, los jodo y les digo que los odio, pero en realidad saben que los amo. Mis amigos son la familia que elegí, son un reflejo de mí, creo que es muy importante cuando conoces a una persona y después cuando conoces a sus amigos y como es que se relaciona con sus amistades, es un círculo familiar que es casi donde uno es más que uno, donde uno puede ser honesto, real, la amistad es todo, mis amigos son mis hermanos.

Sí vuelvo a mi país no solo por mi madre y mis hermanos, también por mis amigos que es lo que más extraño.

¿Qué mensaje podría dejar esta película sobre este 2020?

Todo mundo sintió esto de perder a alguien, un familiar o un amor. Este es el fin de la película, empatizar con el público, es una película que nos va a hacer reflexionar, emocionar y por momentos nos va a sacar una risa dentro de esa emoción, y esa es la intención de este tipo de películas, es una película que te va a hacer llorar.

Hacer entender que tratar solos un problema es mucho más difícil, y cómo pueden ayudar los afectos, el amor de los amigos y también algo muy importante que se puede ver en la película es la ayuda profesional, desde un inicio se ve como Su tiene algunos pasos que seguir con la ayuda profesional y de todos sus seres queridos, porque sola siempre es difícil, pero más allá de eso, depende de uno, de la ayuda psicológica, de los amigos y de los seres queridos.

“Después de ti” se presentará en todos los cines el próximo 8 de enero del 2021 y además de Rodrigo Guirao, se contará con la participación de Paulina Dávila, Natalia Téllez y Giuseppe Gamba.

Por Janayna Mendoza @CARASmexico

Te puede interesar: Rodrigo Guirao es el nuevo galán de ‘Rubí’