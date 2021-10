Dulce María estrena disco, destinará ganancias a comunidades indígenas

Platicamos con Dulce María, quien este 22 de octubre presenta su nuevo álbum de estudio titulado Origen, con el cual, busca enaltecer a las comunidades indígenas, su historia, legado y tradiciones, al tiempo que presenta un proyecto mucho más íntimo y personal.

Por Jorge Alférez

Fue en 2018, cuando la actriz y cantante produjo de forma independiente su nuevo álbum, luego de cuatro discos previos, siendo DM el último de ellos, estrenado en 2017. Desde entonces y hasta el 2020, aquel trabajo realizado se mantuvo bastante privado, hasta que, en plena pandemia, Dulce María fue presentando un poco del trabajo en el cual había estado trabajando.

Ahora, finalmente podemos conocer a fondo su nueva propuesta musical con la cual asegura, vuelve a su Origen, a lo real, y a conectar con aquellos sueños e ilusiones, con las que incursionó en el medio de la música y el entretenimiento hace 30 años.

¿Por qué Origen?

Llevo 30 de carrera, empecé a los 5, pero después de tanto tiempo, después de haber hecho tantas novelas, haber grabado tantos discos y estar contando las historias de alguien más e interpretando un sinfín de personajes o al formar parte de un grupo musical y cantar las canciones de alguien más -lo cual ha sido increíble, lo he disfrutado mucho y lo agradezco-, la realidad es que, cuando me lancé como solista, mi sueño era cantar mis propias canciones, pero para que eso funcione, tienes que hacer lo que la gente necesita o espera de ti.

Tienes que cantar lo que está de moda, y te enfrentas a la idea de que hay cosas que no entran porque no funcionan, no son comerciales o son muy personales. Total, llegó un punto en el que -como persona y como artista-, necesitaba expresarme y sacar mis propias canciones, pues sentía que estaba perdiendo el sentido, sentía que me apagaba y que mi energía se agotaba. Quería expresarme y contar mis propias historias.

¿Por qué hacerlo ahora?

Porque, o te das por vencida o piensas en qué fue lo que te hizo empezar. Dicen que cuando te quieras rendir, recuerda porqué empezaste. Tal pensamiento me llevó a pensar que, antes de entrar a Rebelde, yo estudiaba música y composición, y lo que yo quería era eso: escribir y cantar mis propias canciones, contar mis historias, independientemente de si le llegaban y gustaban a una o a miles de personas. Por eso es que retomé varias canciones de diferentes etapas de mi vida que había compuesto e hice Origen. Yo lo produje de una manera independiente, después de 10 años de estar acompañada de una disquera.

¿Cuál es el significado de Origen?

Desde el principio de la humanidad, los seres humanos tenemos la necesidad de expresarnos y dejar nuestra marca, por ello es que desde siempre, han existido diversas maneras de plasmar la historia y dejar huella. Para mí, es eso. Origen habla de retomar la conexión con la naturaleza y volver a lo real.

Más allá de todos los filtros, la tecnología y de todo lo que nos separa, al final somos una sola humanidad. Lo que le pasa a uno, le afecta al mundo entero. Bajo este concepto, considero que, quienes están más conectados con la naturaleza, son las comunidades indígenas. Es por ello que Origen es un homenaje a todas ellas.

A través de tu trabajo, ¿buscas apoyar diversas causas como lo es la visibilidad de estas comunidades?

Desde mi trinchera, he tratado de apoyar diversas causas como el maltrato animal, con lo cual, le damos voz a los que no la tienen. También hice la película Más allá de la herencia, que tiene un mensaje a favor del cuidado del medio ambiente.

Y desde el 2010, junto a mis fans, armamos una fundación en donde, a través de rifas y subastas, hacíamos donaciones a mujeres indígenas, a niños con cáncer y otras causas. Pero sin duda alguna, una de las causas con la que más conecto es la de los pueblos y comunidades indígenas, pues hacen mucho por nuestras tradiciones y no es algo que sea tan visible.

Bajo este ideal, cuando salga el disco físico, un porcentaje de las ganancias irá destinado a las comunidades indígenas. Es un homenaje para visibilizar su lucha y valorarlos.

¿Qué podemos esperar de tu nuevo disco?

Es un disco que produjimos en 2018 con canciones que retomé desde mis primeras composiciones. Tiene muchas historias y experiencias de diferentes etapas de mi vida. La única que refleja lo que estoy sintiendo, viviendo y vibrando ahora, es Origen.

Sin duda, es un proyecto bastante peculiar y muy personal. Es un proyecto de corazón y que necesitaba hacer.

¿Qué es lo que más te emociona de este nuevo álbum?

Con este álbum, quería expresarme y rescatar mi voz. Yo siempre le digo a la gente: “sean ustedes mismos, no se traicionen, luchen por sus sueños”, pero era yo misma, quien sentía que me traicionaba y me apagaba. Fue por ello que trabajé mucho en este nuevo proyecto, me enfrenté y me arriesgué, y hoy agradezco a mis seguidores que me han apoyado. Quizá no es algo a lo que están acostumbrados, pero la verdad es que lo han recibido súper bien y lo han agradecido, porque es algo hecho de manera artesanal y de corazón.

Además, me emociona regresar a mis sueños, a mis composiciones y poder reconectar conmigo.

