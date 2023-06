Eduardo Salazar nos habla de la serie documental “El Show: Crónica de un Asesinato”, de Paco Stanley

Platicamos con Eduardo Salazar, periodista y reportero de Televisa quien hace 24 años sobrevolaba la Ciudad de México haciendo su reporteo diario, cuando fue alertado de un intento de secuestro sobre la lateral de Periférico a la altura de San Jerónimo. El helicóptero se trasladó al lugar de los hechos sin que sospechara que el acaecido era Paco Stanley, lo que para sorpresa -y shock- le fue confirmado minutos después.

“Fue un hecho traumatico para todos los que lo vivimos porque por un lado no estabamos acostumbrados a ese tipo de violencia en las calles de la Ciudad de México, no estabamos acostumbrados a saber noticias de alto impacto como esta, donde un grupo de sicarios mató a una figura pública, Paco Stanley, una persona muy querida para la televisión mexicana, que durante muchísimos años hizo reir a muchas familias a través de sus diversos programas, y de pronto enterarte que en un hecho muy violento lo mataron afuera de un restaurante después de que Paco había desayunado con todo su equipo en el Charco de las Ranas”, comentó Salazar.

“Estaba sobrevolando como todos los días en el Valle de México, porque pasaba las noticias desde un helicóptero, y ese día como a las 10:30 y 11:00 am nos enteramos de que había una movilización policiaca importante en el sur de la Ciudad, nos subimos al helicóptero y cuando llegamos vimos patrullas, ambulancias y mucha gente alrededor de un vehículo que era donde estaba el cuerpo de Paco Stanley, cuando llegamos nos dijeron que se trataba de un intento de secuestro pero ya conforme iba dando la informacion para el programa Hoy, los de la ambulancia reportaron que se trataba de Paco Stanley, cuando recibo la noticia y al mismo tiempo estoy narrando lo que la gente esta viendo en pantalla me llegó un shock, no podía creer que Paco había sido asesinado, era compañero mio, trabajó en Noticieros Televisa”, recordó.

Cortesía

Tras lo sucedido, este martes se estrenará la serie documental El Show: Crónica de un Asesinato que revivirá éste y muchos momentos más en torno al que es considerado el primer crimen mediático de México, dada la fama del conductor y comediante Paco Stanley, y por lo que significó para la televisión mexicana y para la sociedad de aquella época.

En la serie, Eduardo Salazar participa con su testimonio, al ser el reportero de Televisa que dio seguimiento puntual a este caso aún sin resolver. Se trata de un trabajo de investigación de N+ Docs, dirigido por el periodista y cineasta Diego Enrique Osorno, que promete revelar información nunca antes difundida alrededor del que es considerado como el primer crimen mediático de México. Su primer capítulo se estrenará el martes 6 de junio a las 11 de la noche por las estrellas y, a partir del día siguiente, sus cinco capítulos estarán disponibles en ViX.

Cortesía

“El documental es muy rico en muchos sentidos, pero lo más importante es la riqueza que tiene en cuanto a los testimonios y las personas que participan, hay declaraciones de cómo era Paco, qué fue lo que ocurrió, puntos de vista de empresarios importantes, por supuesto Enrique Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, entre otros”, precisó Eduardo, quien destacó que el haber narrado este hecho marcó su carrera como periodista.