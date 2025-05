Eiza González confirma su relación con el tenista Grigor Dimitrov

Eiza González dejó la soltería y en redes sociales presumió que ya tiene pareja, nada más y nada menos que el tenista búlgaro Grigor Dimitrov con quien compartió unas espectaculares fotos desde la costa francesa.

Hace unas semanas comenzaron a circular los rumores de que ambos fueron captados juntos en el Abierto de Madrid y luego paseando por las calles de España.

Ahora, Eiza llegó tomada del brazo de Dimitrov y se le vió con él durante la velada que celebró a las mujeres en el cine en el icónico hotel du Cap-Eden-Roc.

En las fotos, ambos se mostraron muy sonrientes acaparando miradas, dejando ver la química que existe entre ambos.

La famosa actriz compartió un emotivo mensaje en el que dejó claro que Grigor Dimitrov es el hombre de sus sueños.

A propósito del cumpleaños 33 del tenista búlgaro, la guapa actriz decidió confirmar su nueva ilusión amorosa.

“Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Eres el elegido. Eres realmente mi humano favorito de todos los tiempos, y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Hasta restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible. Para el hombre más amable y considerado, admiro cada centímetro del humano que eres y en el que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchos más para siempre. Te quiero G”, se lee en la publicación que hizo la famosa, quien luce un conjunto del diseñador Ludovic de Saint-Sernin, el cual complementó con tacones altos de Jimmy Choo, dos gargantillas de David Yurman, así como aretes y anillos de diamantes.

El nuevo novio de Eiza González es un destacado tenista profesional, que actualmente se ubica en el número 15 del ranking ATP. Ganador del Masters de Cincinnati y semifinalista en Wimbledon 2014, Australia 2017 y Estados Unidos 2019,.