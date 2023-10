El actor Alejandro Nones nos cuenta sobre su nuevo proyecto

Participando en una de las telenovelas infantiles más especiales de la década del 2010, “Lola, érase una vez”, Alejandro simplemente siguió subiendo escalones acompañado de su pasión: el arte. Fuera música, teatro o modelaje, el artista ha portado con orgullo una gran trayectoria, dejando grandes participaciones en proyectos como “Teresa”, “Quién mató a Sara” y muchos más.

“Cuando volteo a ver el pasado, lo único que siento es agradecimiento, me encuentro en un momento muy bonito de mi vida en el que están pasando cosas que siempre soñé y por las que he luchado muchísimo tiempo. En esta profesión las cosas son muy efímeras, entonces hay que disfrutar los momentos y agradecer siempre”.

Cortesía

Algunos podrían decir que la curiosidad es una cualidad negativa, pero en el caso de los actores parece ser lo opuesto. En palabras de Alejandro, menciona que es muy probable que ese deseo de conocer las cosas es lo ha impulsado a llegar donde actualmente se encuentra.

“Amo viajar y amo nutrirme de todo desde que era niño. Conversaciones de adultos, entender otra visión de las cosas, probar comida nueva, meterme a lugares desconocidos, me emociona muchísimo.

Creo que la manera en que en mi vida se han dado las cosas, es gracias a que soy fiel a como soy y pues soy eso: curioso. Es muy importante como actor, entregarte a tener nuevas experiencias ya que finalmente así es como uno saca la ‘carnita’ (risas), esa magia con la que hacemos lo que hacemos”.

Sobre su proyecto más reciente, Pacto de Sangre, el actor protagoniza acompañado de Bárbara de Regil. Al respecto, Alejandro menciona sentir la singularidad de este trabajo como ningún otro que ha hecho anteriormente. “Yo aún no he visto nada, pero el trabajo de mis compañeros es sublime, trae un texto maravilloso que es muy potente al igual que la dirección, además de extraordinarios compañeros. Bárbara es también sublime, me ayudó a ser mejor actor y creo que hicimos muy buena mancuerna”.

Como ocurre casi siempre en la vida de los actores, los papeles dejan un aprendizaje, al igual que viajar, leer y aprender sobre otras culturas. El actor asegura que cada una de estas cosas son necesarias para alcanzar el mayor éxito y aprendizaje, no solo como actor, sino también como persona, ya que, en sus palabras, una lleva directamente a la otra.

