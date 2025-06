Mauricio Ochmann nos cuenta cómo se llevan sus hijas Lorenza y Kailani

Para celebrar el próximo Día del Padre, nos reunimos con Mauricio Ochmann y sus hijas, Lorenza y Kailani, frutos de sus anteriores relaciones con María José del Valle Prieto y Aislinn Derbez.

Padre e hijas disfrutaron de una gran plática y una divertida sesión de fotos para CARAS en el Hotel Downtown de Grupo Habita, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Lorenza de 20 años y Kailani de 7, a pesar de ser distintas principalmente por encontrarse en diferentes etapas por la edad de cada una, se llevan muy bien.

Mauricio contó cómo la llegada de cada una le cambió la vida. Por ejemplo, cuando tuvo a su primera hija él era un adolescente al que le encantaba salir de fiesta, y para asumir esta responsabilidad tuvo que realizar cambios en su vida.

“Con Lorenza me tocó ser un papá mucho más joven, la tuve a los 26 años y habían muchas cosas que todavía no aprendía y no maduraba de la vida. Ha sido mi gran maestra en esa etapa”, dijo.

Ochmann contó que gracias a la terapia pudo sanar las heridas que venían desde su infancia para poder ser un buen padre.

Respecto a su hija Kailani contó, “vino a mi vida en un momento en el que ya me agarró más maduro, más papá, más consciente, mucho más trabajado en muchas áreas. He podido ser un padre más de tiempo completo”.

Mauricio Ochmann se siente afortunado de la relación que han construido sus hijas y lo bien que se llevan. “Amo ver lo bien que se llevan, en cómo se acompañan. Lorenza le entra a ser la hermana mayor, y Kai se divierte muchísimo con ella”.

La hija mayor de Mauricio estudia arquitectura y tiene una sensibilidad por el arte que corre por sus venas. “Voy a la universidad, hago ejercicio, realizo mi tarea, hablo con mi familia y me duermo”, dijo Lorenza sobre lo que más le gusta hacer además de bailar y pasar tiempo con sus seres queridos. “Me encanta ir a comer, a caminar, o tener un día de paseo con mi papá”, añadió.

Sobre cómo es la relación con su papá, respondió, “es superatento y sensible. Si tengo algún problema, le tengo toda la confianza para hablar con él y que me pueda contestar de corazón y dar los mejores consejos”.

Con la ternura única de los niños, Kai nos dijo que lo que más le gusta es ver la tele, su caricatura favorita es Buba, y su juego, Mario Kart.

Lo que más disfruta es dormir abrazada de su papá, además le encanta volar en avión para viajar.