Hermano de Juan Collado rompe el silencio sobre la separación del abogado con Yadhira Carrillo

Hace unas semanas se dio a conocer que la actriz Yadhira Carrillo estaba separada físicamente de su esposo Juan Collado debido a que él se mudo a España.

Antonio Collado, hermano del abogado, echó por tierra esta versión y confirmó ante la prensa que la pareja le puso fin a su matrimonio.

Durante una entrevista con el programa Despierta América, Antonio dijo que la ruptura puso triste a toda la familia, ya que aprecian mucho a la actriz.

“Para toda la familia Collado ha sido muy triste, la verdad. Todos queremos mucho a Yadhira”.

Antonio añadió que la familia Collado se asombró con la noticia y confesó que no pierde la esperanza de que puedan retomar la relación. “Fue una sorpresa, pero esperemos que tenga... no un buen final, a mi sí me gustaría que pudieran regresar y retomar la familia, a mí en lo personal”.

Asimismo, reconoció que aunque la separación trascurrió de manera cordial, le gustaría que la decisión no fuera definitiva. “Sí, todo en buenos términos, pero a mí si me gustaría que pudieran regresar y que estén juntos, es la verdad”.

Además, el hermano del abogado dio a conocer que Juan Collado ya se encuentra de regreso en México.