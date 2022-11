Él es el hombre que conquistó el corazón de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil está profundamente enamorada de su esposo Fernando Schoenwald, con quien está casada desde hace más de cinco años.

La actriz Bárbara de Regil vive una mágica historia de amor junto a su esposo Fernando Schoenwald, un abogado originario de la Ciudad de México, quien nació el 26 de junio de 1979. Como es bien sabido, la famosa intérprete que recientemente debutó en la telenovela “Cabo”, que se transmite por el Canal de Las Estrellas, es muy abierta al mostrar los detalles de su vida familiar en sus redes sociales, donde sus seguidores son testigos del gran amor que le tiene a su familia.

Aunque Fernando no es el padre biológico de su hija, ha sido a quien la joven considera su padre, incluso él le dio su apellido cuando supo que Bárbara tenía una hija, quién nació cuando la famosa tenía solo 16 años, y a pesar de las dificultades salió adelante y ahora viven muy unidas.

Además de ser abogado, el esposo de Bárbara cuenta con experiencia en el ámbito inmobiliario, en la construcción y hasta en bienes raíces. Con el tiempo se convirtió en el productor de los videos que su esposa comparte con sus seguidores sobre temas de moda, belleza y fitness.

Bárbara y Fernando se conocieron gracias a Marco Antonio Regil, el primo de la influencer, quien los presentó durante un evento en 2013. Un año después formalizaron su relación y comenzaron a compartir imágenes juntos; tres años después llegaron al altar de lo más felices y enamorados.

Su boda por el civil se llevó a cabo en marzo del 2017, mientras que en noviembre del mismo año protagonizaron una espectacular boda en la Hacienda Atongo, ubicada en Querétaro.

Hoy en día, Bárbara y Fernando son una de las parejas más sólidas en el medio del espectáculo; la actriz nunca desaprovecha la oportunidad para expresar el amor que siente por su esposo.

El embarazo adolescente de Bárbara de Regil

Mar de 18 años de edad es la única hija de Bárbara de Regil. Su llegada al mundo representó uno de los mayores retos para la actriz.

Bárbara de Regil se convirtió en madre de Mar cuando ella era una adolescente de 15 años y atravesaba un momento complicado en su vida. La joven, quien ahora tiene 18 años, es muy guapa y parecida a su madre.

La actriz narró en el programa de Unicable Montse & Joe, que a los 15 años conoció al padre biológico de Mar, quien era cinco años mayor que ella. Al momento del embarazo, él eligió no acompañarla, por lo que decidió ser madre soltera.

Bárbara dejó la casa de su madre a los 12 años, para mudarse con su papá a Acapulco. Ahí dejó la escuela, contó la actriz, empezó a tomar alcohol y se la pasaba de fiesta en fiesta.

“Mi mamá un día en bruja me habla y me dice: ‘Estás embarazada, te soñé con un bebé’. Y yo: ‘Sí mamá’. Entonces me dijo: ‘Vente para acá’. Me fui con mi mamá y ahí me levantó”, rememoró en el programa con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

Mientras vivió con su padre, él le prestaba poca atención, ella no comía y eso le provocó anemia, lo que se agudizó durante su embarazo.

“Mi mamá lloraba y decía: ‘Mi hija está teniendo una hija’. Además, yo me embaracé con anemia; yo vivía con mi papá en Acapulco, él estaba en su show, en su fiesta, y yo estaba ahí”.