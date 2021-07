Juntos de nuevo: este es el evento que reunirá a Lady Gaga y Tony Bennett

El evento que los reunirá y que estará disponible a partir del 3 de agosto lleva como subtitulo ‘One last time: and evening with Tony Bennett y Lady Gaga’.

El evento que reunirá a Lady Gaga y a Tony Bennett se llama ‘One Last Time’ y se llevará a cabo el 3 de agosto de 2021.

Los artistas celebrarán una última velada juntos.

‘Lady Gaga’

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, es una cantante y actriz estadounidense.

Su álbum ‘The Fame’ fue la que la lanzó a la fama. En ese disco venían los siguientes sencillos: Just Dance, Poker Face, Bad Romance, entre otros.

En 2018, protagonizó la película A Star Is Born junto con Bradley Cooper.

Su primer reunión con Bennett fue en 2011.

Y en 2014 hicieron su primera colaboración titulada Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to Cheek.

Tony Bennett

Anthony Dominick Benedetto es un cantante estadounidense mejor conocido como Tony Bennett.

El ícono interpreta, en su mayoría, canciones estilo baladas y jazz.

En 2016 fue diagnosticado con alzhéimer y precisamente la música ha sido su mejor herramienta para sobrellevar la enfermedad.

‘One last time’: el evento que reunirá a Lady Gaga y a Tony Bennett

Desde su primera aparición juntos en 2011, Bennett encontró una aliada en Gaga.

El evento que los reunirá y que estará disponible a partir del 3 de agosto lleva como subtitulo ‘One last time: and evening with Tony Bennett y Lady Gaga’, hace alusión a que probablemente será la última vez que compartan el escenario.

Se llevará acabo el día en que el ícono estadounidense cumple 95 años de edad.

A pesar de que el evento que reunirá a Lady Gaga y a Tony Bennett será el último, a finales del siguiente año saldrá el nuevo álbum juntos.

Susan, la esposa de Bennett no estaba muy segura de si el cantante estaría a la altura; sin embargo, Tony Bennett quiso hacerlo y muy pronto podremos disfrutarlo.

