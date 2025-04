El Final del Segundo Episodio de The Last Of Us 2: Hablemos de Joel

El final del segundo episodio de The Last Of Us 2 dejó a la audiencia impactada, siendo que sí, si habías jugado el videojuego antes, sabías que Ellie seguía la historia sola por la muerte de Joel, sin embargo, para el resto de la audiencia que no es gamer, este fue un final desgarrador e inesperado.

Dejando de lado el hecho de que Pedro Pascal ya no aparecerá en el resto de la serie, la relación de Ellie y Joel estaba distante y en su peor momento. No pudimos ver cómo se reconciliaban y más escenas de ellos juntos.

Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO

En caso de que volvamos a ver a Pedro Pascal en alguna escena, será como formato de flashback o en algún sueño del personaje de Bella Ramsey.

Lo que queda claro es que Abby Anderson se presentó como la villana más despiadada que se ha visto en mucho tiempo en la televisión, siendo que a pesar de que Joel le salvó la vida minutos antes, ella prosiguió con su plan de venganza contra el personaje de Pascal, por honrar la memoria de su padre, asesinado por él al final de la temporada uno.

Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO

Lo que está por verse son los números de rating a partir del fallecimiento del personaje de Joel, uno de los más queridos de la serie, siendo que su relación con Ellie, era una de las más conmovedoras y emocionantes de ver. ¿Bajarán los números en la audiencia o se mantendrán?