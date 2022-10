Él fue el verdadero padre de Marilyn Monroe que jamás quiso saber de ella

Cuando la estrella de Hollywood Marilyn Monroe dio con su padre, intentó entablar una conversación con él, pero se negó.

La legendaria actriz Marilyn Monroe intentó acercarse a su padre biológico para generar un vínculo con él, sin embargo, él la rechazó. Monroe se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 y principios de los 60, y a pesar de que han pasado los años, la imagen de la actriz sigue presente en millones de fanáticos en todo el mundo que la amaban, pero hubo una persona en especial que nunca quiso verla: su padre.

El verdadero padre de Marilyn Monroe se llama Charles Stanley Gifford, quien conoció a la madre de la actriz, Gladys Baker, cuando trabajan en Consolidated Film Industries. De acuerdo con informes, tuvieron un romance en 1925 y al año siguiente, nació la famosa actriz que murió a los 36 años de edad.

Lee también: LA ACTRIZ JAMIE LEE CURTIS LLEGÓ A MÉXICO Y QUEDÓ IMPRESIONADA CON ESTE LUGAR

En aquella fecha que Marilyn llegó al mundo para más adelante convertirse en una actriz y cantante que conquistó millones de corazones, su padre no quiso saber nada sobre ella. Por lo tanto, cuando se asentó su certificado de nacimiento figuraba como su padre Edward Mortenson, quien era el esposo de su mamá en aquel entonces. Por esta razón, Marilyn fue registrada con el nombre de Norma Jeane Mortenson. Cabe mencionar que Baker y Mortenson se casaron en 1924, y meses después se separaron, hasta divorciarse oficialmente en 1928.

Desde ese momento, los rumores de que Charles era el verdadero padre resonaron en todos lados, pero él los negó. Sin embargo, su paternidad fue confirmada décadas después en abril de 2022, después de analizar pruebas de ADN, con parte del cabello de la actriz y usando muestras de frotis de la mejilla de la nieta de Charles, Francine, y la bisnieta, Lisa, de acuerdo con el documental “Marilyn, Her Final Secret”.

Lee también: LAS 5 MEJORES PELÍCULAS DE KATE WINSLET ¿CUÁL ES TU FAVORITA?

Cuando la famosa se dio cuenta de que Mortenson no era su verdadero padre, se encargó de averiguar sobre la identidad de su padre biológico y cuando dio con él, intentó acercarse, pero él no quiso verla y le dio una fría respuesta. “Estoy casado y tengo una familia. No tengo nada que decirte. Llama a mi abogado”, según narra el libro, “Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon”.

Desde que se estrenó la película “Blonde”, interpretada por Ana de Armas, los detalles de la vida de la actriz Marilyn Monroe han salido al descubierto.

Lee también: Qué ha pasado con los hijos de Humberto Zurita