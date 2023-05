El gesto de Sergio Mayer que hizo enfurecer a Issabela Camil

Issabela Camil y Sergio Mayer llevan prácticamente 20 años juntos, pero la relación no ha estado exenta de altibajos —al menos así resultó en sus inicios. La hermana de Jaime Camil confesó algunos aspectos de su relación al principio que le causaron disgusto, calificando uno de los gestos de su esposo como ‘naquísimo’ (vulgar).

Issabela Camil confiesa que Sergio Mayer hizo un gesto ‘naquísimo’ cuando se conocieron

La pareja participó en ‘De Noche Todo Pasa’ con Yordi Rosado y lanzaron un par de confesiones sobre qué sucedió entre los dos al incio de la relación. Explicaron que para que Sergio tuviera el número de Issabela, él le pidió a su asistente que lo anotara, lo cual causó el disgusto de la actriz.

“Para mí era normal, Alex apunta por favor, anótame su teléfono”, se defendió Meyer, a lo que Issabela contestó, “no es normal, es supermaleducado, es naquísimo; yo dije está bien, te voy a regresar la bolita, le di el teléfono correcto y me habló ene número de veces y no le contestaba. Lo hice esperar muchísimo por su detallito, y un día yo iba a Los Ángeles y nos cruzamos”.

Finalmente sí se dieron una oportunidad y llevan 16 años de matrimonio. En 2022 surgieron rumores de problemas en la relación debido a un reality show. Durante una alfombra roja Issabela dijo que no estaba de acuerdo en exponer su vida familiar en un reality; “estamos viendo, a ver qué tal funciona. Vamos a ver dónde lo conectamos y ahí estos señores nos vienen siguiendo de vez en cuando... un poco (vamos a dejar ver nuestra vida), esto ya no es vida privada es vida íntima”, dijo Mayer ante las cámaras. Por otro lado, la hermana de Jaime Camil, confesó que ella y sus dos hijas, Antonia y Victoria, no apoyan el proyecto del reality, donde Sergio quiere mostrar abiertamente cómo es su vida junto a ellas. “Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotras tres estamos un poco renuentes a todo esto”, confesó. Pese a no estar de acuerdo en exponer la intimidad de lo que sucede en su casa, Camil indicó que aceptó el plan de Sergio porque es su pareja y quiere apoyarlo.

“Pero pues también es una familia; es un proyecto familiar y de repente no hay que nada más tomar en cuenta lo que uno quiere... no me ha convencido nada”. Por su parte, Sergio habló de cómo logró convencer a la actriz de unirse a la producción que llevará por título: Mayer-Camil, la familia. “Pues hay que trabajar en equipo, y yo sé que hay cosas que de repente dicen: '¿Cómo? Vienen las cámaras; ¿cómo?... tanto mi mujer como mis hijas, pero eso es parte del reality, justamente esas diferencias y esos temas que tenemos al respecto, creo que eso lo hace interesante, y todos van a participar, hasta Sergio (el hijo que tiene con Bárbara Mori)”.