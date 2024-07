El personaje por el que Selena Gomez fue nominada al Emmy 2024

Selena Gomez forma parte de la lista de nominados por su participación en “Only Murders in the Building” de Hulu. Esta es la tercera nominación de la actriz en los Premios Emmy, en los que este año competirá con Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Maya Rudolph (Loot), Jean Smart (Hacks) y Kristen Wiig (Palm Royale).

En la serie, Selena Gomez comparte créditos con dos de los comediantes más queridos de la industria, Martin Short y Steve Martin, además de la participación estelar de Meryl Streep.

La cantante promete hacer historia como actriz en una de las mejores categorías de los Premios Emmy. Han pasado muchos años desde que la vimos a los 12 años hacer su debut en la pantalla con su papel de Alex Russo, la hermana mediana de una familia de magos. Desde entonces, la artista ha demostrado que tiene la capacidad de ser multifacetica dentro de la industria cinematográfica y musical.

Selena Gomez va por todo en estos premios como actriz protagonista, además de ser la cuarta mujer latina en ser nominada dentro de la misma categoría junto a Jenna Ortega (Miércoles), América Ferrera (Barbie) y Rita Moreno (West side story).

La famosa viene de un gran momento, ya que el pasado mes de mayo recibió muchos elogios en el Festival de Cannes por su papel protagonista en su nueva película “Emilia Pérez”. Selena fue ovacionada durante nueve minutos. Además, como cantante hace unas semanas publicó su nuevo single “Love On”.

En la serie por la que está nominada, Selena Gomez da vida a Mabel, una chica distante y desconfiada que junto a dos desconocidos, comparte una pasión por el crimen, que comienza a crecer cuando se ven envueltos en uno de verdad. La serie cuenta con tres temporadas, pero la cuarta se encuentra a la vuelta de la esquina.