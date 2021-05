El programa de yoga e inglés que beneficia a los pequeños

Por Diana Laura Sánchez

Para los padres que están en busca de actividades para que sus hijos se diviertan, Fer Álvarez y Beatriz Mehner crearon un programa que ofrece motivar el desarrollo físico y emocional de los pequeños a través de música, respiraciones, ejercicios y posturas de yoga.

Yoga For Little Ones es el programa que brinda grandes beneficios positivos en su salud emocional sobre todo en estos tiempos de pandemia, fortalece el vínculo afectivo entre padres e hijos, además acerca a los niños al idioma inglés para facilitar su aprendizaje más adelante.

Entre sus beneficios se encuentran:

Mejores hábitos de sueño

Mayor concentración

Buena digestión

Autocontrol

Reducción del estrés y la ansiedad,

Fortalecen su sistema inmunológico

Aumentan el conocimiento de su cuerpo y autoestima.

Beatriz Mehner en conjunto con Fernanda Álvarez, crearon este nuevo concepto digital para beneficiar a más familias con un programa que nutra física y emocionalmente a los niños además de aportar entretenimiento sano en esta primera infancia.

“Mi mayor satisfacción es poder gozar de este proyecto con Camila mi hija , ella fue mi inspiración, quería que más personas pudieran vivir este programa tan espectacular junto con sus hijos y poder tener la experiencia que tuve con mi hija”, comenta Fer

Ambas se unieron para dar vida a Sambhu a través capítulos animados, de esta manera los niños se sienten atraídos por los mundos fantásticos e identificados con Sambhú por lo que buscan copiar los movimientos y cantar durante los capítulos logrando increíbles beneficios.

“Poder palpar los beneficios del programa, despega mi creatividad y ganas por seguir haciendo canciones y capítulos divertidos para mantener a los niños motivados y se diviertan mientras desarrollan un sin fin de habilidades que les servirán toda la vida”, comenta Beatriz

Por medio de una plataforma on demand los pequeños de 2 a 7 años aprenden y se desarrollan a través de rimas, mantras, canciones y posturas de yoga.

Las sesiones son eficaces ya que logran captar su atención debido a la forma en la que están diseñadas para entretener.

Las posturas de yoga y los ejercicios se relacionan con cosas o animales permitiéndoles a los niños familiarizarse con las palabras que están en inglés.

Cada mes crean una nueva temporada que consta de 5 capítulos de alrededor de 25 minutos, uno nuevo cada semana.

Mes con mes es un mundo diferente como por ejemplo el mar, la navidad, los transportes, la granja, la jungla etc.

La recomendación es hacer un mismo capítulo mínimo 3 veces a la semana, ya que el éxito del programa está en la repetición.