El ‘suegro’ de Luis Miguel se desvive en halagos por él; Paloma Cuevas más feliz que nunca

Lo que inició como un rumor es más que una verdad sustentada, y es que Luis Miguel y Paloma Cuevas han dado mucho de qué hablar desde que se confirmó su relación. La ex esposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos de Luis Miguel, pasó la Navidad 2022 junto al artista en España y las primeras imágenes fueron publicas por la revista Semana. Testigos de la escena que protagonizaron Luis Miguel y Paloma pudieron ver cómo la diseñadora y empresaria se apoyaba en el hombro de quien sería su pareja, mientras las cámaras captaron el momento en el que el artista rodeaba con su brazo la cintura de Cuevas. Esto viene después de que Luis Miguel terminó su noviazgo con Mercedes Villador.

Lo que dijo el papá de Paloma Cuevas sobre Luis Miguel

Ahora quien se pronunció sobre los tórtolos fue el papá de la diseñadora de modas, Victoriano Valencia. El ex torero se pronunció respecto a la relación de su hija con ‘el Sol de México’, y afirmó estar muy contento con los resultados del flechazo.

"[Luis Miguel] es un señor, es un caballero. Y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentren lo mejor, y él es un verdadero señor”, mencionó Victoriano con calma. Después aseguró que el cantante de 52 años “es un encanto de persona, y hasta ahora no tengo ninguna queja”.

El padre de Paloma Cuevas confirmó que a los dos “se les ve muy enamorados”. Pero iniciando la conversación aseguró las probabilidades de una boda.

Al parecer, Luis Miguel se encuentra en el mejor momento de su vida, pues no solamente está a punto de volver a los escenarios, pero es que se pensaba que estaba muy cerca de llegar al altar con Paloma Cuevas. El periodista Gustavo Adolfo, dijo en su momento que el intérprete musical le pidió a Paloma que se case con él. “Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”. “De hecho el cantante tiene previsto celebrar este enlace hasta en dos ocasiones, una en México y otra en nuestro país. Están preparando una boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México. Lo puedo confirmar”, confesó una fuente cercana al periodista.

Sin embargo, Paloma Cuevas no está en calidad ‘legal’ para volverse a casar por la iglesia porque no ha solicitado la nulidad ecleciástica, como explica La Vanguardia. Así que si la pareja de famosos —y alguna vez compadres— tendría que casarse por otro medio, y no tendrían permitido al momento caminar al altar dentro de una iglesia.

En septiembre del 2022 Paloma visitó México para acudir a un evento promovido por la Fundación Niños en Alegría y en las imágenes que circularon se observaba una sortija en el dedo anular de su mano izquierda, lo que inmediatamente despertó sospechas de que es un regalo de Luis Miguell, pero nadie ha confirmado nada.