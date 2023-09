El susto que se llevó Aislinn Derbez en Italia: “Estuvo muy fuerte”, dijo

Mediante redes sociales, Aislinn Derbez contó la experiencia que vivió durante sus vacaciones en el extranjero.

La hija de Eugenio Derbez vivió momentos de tensión durante su estancia en Italia, donde pasó unas felices vacaciones hasta que vivió un fuerte susto por un sismo.

Aislinn asistió a un centro especializado en el bienestar y la belleza, en la región italiana Froli Cesesna, donde fue consentida por medio de varias prácticas que le permitieron relajarse, sin embargo, la tranquilidad desapareció cuando en la madrugada fue despertada por un sismo.

“Ya saben que la vida no es todo miel sobre hojuelas y siempre hay altibajos y situaciones incontrolables cuando menos lo esperas. A las 5 de la mañana nos despertó un temblor muy perro”, compartió la intérprete, quien narró su experiencia en su cuenta de Instagram.

La famosa detalló que el epicentro del movimiento telúrico fue a media hora del lugar en el que se encontraba hospedada, pero afortunadamente pudo tomarlo con calma y el susto no pasó a mayores. “Dicen que es el más fuerte que se ha sentido en a zona, duró poco, pero se movió bien cabr...”, contó.

En este sentido, la artista recordó cómo vivió el primer sismo de 2017, que sacudió a la Ciudad de México, y se comprometió a mantener la calma en los sismos. “Cuando estaba embarazada de Kai, me tocó el de 2017. Cuando pasó el primero me prometí que si volvía a pasar iba a estar lo más tranquila posible para no alterar a Kai. Una semana después pasó el terremoto grande y cumplí mi promesa de reaccionar tranquila. Me acuerdo que estábamos grabando La Casa de las Flores en la Roma y se cayeron muchos edificios alrededor. Así que me acordé de esa promesa aunque Kai no estuviera en mi panza y a pesar de tener el corazón a mil, pude regresar a la calma y a la confianza rápidamente”.