El triste momento que José Eduardo Derbez vivió con su hija Tessa: ‘Lloré como Victoria Ruffo’

José Eduardo Derbez vivió un doloroso momento con su hija Tessa, el cual lo hizo llorar y hasta se comparó con su famosa madre, Victoria Ruffo, en las telenovelas.

El actor está disfrutando al máximo su etapa como papá, luego del nacimiento de su primogénita el pasado 30 de junio, sin embargo, ya experimentó un triste distanciamiento con ella, lo que lo llevó hasta las lágrimas.

En el programa en el que participa, ‘Miembros al aire’, José Eduardo Derbez estaba platicando de sus vivencias como padre y recordó cuando rompió en llanto al despedirse de su hija para irse de viaje.

“Estaba a punto de tomar un viaje y la verdad me dio mucha tristeza de dejar a mi hija y empecé a llorar, pero así, estilo Victoria Ruffo en novela de nueve de la noche, pero mal, entonces me puse mis lentes y mi gorra”, contó el hijo de Eugenio Derbez.

José Eduardo Derbez y Tessa Instagram @tessagonzalez24

Sin embargo, el guardia de seguridad le pidió que se quitara estos accesorios y, por ende, notó que estaba llorando. Cuando José Eduardo Derbez le contó al guardia que era porque iba a extrañar a su esposa y a su hija, éste se mostró muy poco empático.

“Me las quito y me dice el wey de seguridad: ‘¿Qué está chillando o qué?’”, narró el famoso.

“Yo juré que me iba a hacer una broma o que me iba a abrazar por lo menos, y le dije: ‘Sí’. Y él me dice: ‘¿Y eso por qué?’. Todavía le expliqué: ‘Es que me voy a un viaje muy largo y me despedí de mi hija y mi mujer’. Y me dice: ‘Ah bueno, ya ándele’. Me fui, pero me dieron ganas de regresarme a reclamar, aunque dije: ‘¿Para qué?’”, añadió el famoso.