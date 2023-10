El vestido de 12,000 euros con el que Taylor Swift fue al estreno de la película del Eras Tour

Para la premier mundial de la película Taylor Swift: The Eras Tour, el cine AMC, ubicado en el exclusivo centro comercial The Grove, en Los Ángeles, recibió a la cantante y a dos mil de sus seguidores, sus padres y sus colaboradores. Para el evento, ella eligió un look que ha atrapado la atención.

Para la ocasión, que celebra el éxito que ha tenido con su gira, Taylor eligió un vestido azul, muy a tono con la estética de 1989 (Taylor’s Version). El vestido floral, de escote corazón, cuerpo estilo corse y falda asimétrica con cola, es una creación de Oscar de la Renta, una de las firmas favoritas de la cantante, el cual hasta hace poco estaba disponible en línea por $12,022 euros.

La premiere de Taylor Swift: The Eras Tour se llevó a cabo en el cine AMC, dentro de The Grove, en Los Ángeles, California. John Shearer/Getty Images for TAS

Taylor complementó su look con unas zapatillas descubiertas de Giuseppe Zanotti, joyería Cartier y anillos de Cathy Waterman y Anabela Chan. Para su maquillaje, la cantante optó por un estilo clásico y atemporal, con sus característicos labios rojos y delineado negro.

Tarde de cine con Taylor Swift

Las 12 salas del cine de The Grove proyectaron la cinta, dirigida por Sam Wrench, que recoge lo mejor del Eras Tour de Taylor Swift. La cantante fue la primera en llegar al evento y durante la alfombra roja saludo a sus fans, se tomó selfies con ellos y convivió sin reparos.

Una vez empezada la proyección de la película, Taylor recorrió las salas del cine para agradecer a sus seguidores “Realmente estoy orgullosa de la forma en que ha sido capturado el show para la película y los recuerdos que todos creamos juntos. Entonces, el hecho de que ustedes quisieran estar aquí para celebrarlo conmigo… ¡Los amamos! Estamos muy orgullosos de la banda, los bailarines, el equipo”, dijo la cantante.

Taylor Swift también compartió este momento con Beyoncé, a quien dedicó unas dulces palabras: “Me alegro tanto de que nunca sabré cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé. Me ha enseñado a mí y a todos los artistas a romper las reglas y a desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu. Su resistencia y versatilidad. Ha sido una luz que me ha guiado a lo largo de mi carrera y el hecho de que haya aparecido esta noche ha sido como un auténtico cuento de hadas”, escribió en sus redes sociales.