Ela Velden nos comparte cómo diseñó su habitación

La actriz compartió con CARAS México cómo es que nació su gusto por el diseño de interiores y nos mostró un poco de su hogar.

Si no hubiera sido actriz, Ela Velden hubiera estudiado para ser arquitecta, psicóloga o diseñadora de interiores, pero la vida la puso frente a las pantallas.

Sin embargo, su amor por el diseño de interiores volvió a ella cuando decidió irse a vivir sola, así fue como comenzó a diseñar su hogar, al cual le ha puesto su toque personal que va de lo minimalista a lo vintage.

Sobre esa pasión oculta platicamos con la actriz de la telenovela Rubí, quien nos mostró un poco de su hogar.

¿Cómo nació tu gusto por el diseño de interiores?

Nació cuando me fui a vivir sola a los 18 años, cuando me topé con la realidad de

que cuando uno se muda inicia desde cero con pocas cosas y uno empieza a valorar

los muebles que tenía. Poco a poco vas comprando nuevos muebles, algunos son muy

caros, otros tienen valor sentimental, algunos son vintage…

Ahí es cuando empecé realmente a interesarme por crear mi espacio, mi ambiente, mi hogar y saber que es la mejor apuesta a tu futuro, a tu hogar, es un lugar donde siempre vas a estar tú viviendo, relajado; creo que esa es la mejor inversión.

Hablando de tu casa, ¿cómo defines tu estilo?

Mi estilo lo he ido cambiando; antes me gustaba todo muy moderno, ahora sí me gusta encontrar piezas vintage y mezclarlas con cosas modernas pero también me gusta el minimalismo.

No me gusta tener tantas cosas; lo único que sí tengo en gran cantidad es ropa, tengo dos vestidores pero ahorita que vivo con mi novio la casa es de los dos, entonces mezclamos nuestros dos gustos y creamos una fusión que para mi es perfecta porque nos llevamos bien no sólo en personalidad, sino también en cuestión de gustos.

¿Qué tipo de mobiliario es indispensable en una casa o departamento para ti?

Definitivamente una buena cama porque llegas muy cansado de trabajar y puede ser

que tengas un sillón muy lindo o una terraza con vista impresionante pero definitivamente lo que creo que es indispensable es invertir en un buen colchón, y en una buena base para armar muy bien tu cuarto.

Hablemos de colores, ¿cuáles son tus favoritos para tener en tu sala, en tu cocina y en tu habitación?

Creo que en nuestra casa tratamos de incluir muchos colores, no tanto en muebles sino en las pinturas, tenemos varias que son muy coloridas y eso levanta muchísimo las habitaciones.

Nos gusta jugar más con los colores en las paredes, ya que en los muebles somos un poco más serios y nos vamos con tonos neutrales o cálidos.

La recámara sin duda es la parte donde más tiempo pasamos, descansamos y meditamos, ¿cómo debe estar diseñada para ti?

Justo como les había contado, la recámara creo que es mi parte favorita, ya que en

este espacio tiene los elementos y toques que reflejan mi personalidad, por eso junto

con möblum le agregamos un mueble que me hacía mucha falta donde acomodé un

tocadiscos con la colección de discos que he logrado conservar a través de los años.

Ahora tiene ese detalle vintage y estoy tratando de buscar un cuadro o una pintura para

recargarla sobre el mueble. Creo que eso es lo que nos falta para que nuestro cuarto

quede perfecto.

Si no hubieras sido actriz, ¿hubieras estudiado diseño de interiores?

Si no hubiera sido actriz tenía otras carreras en mente como psicología. Creo que carreras como diseño de interiores o arquitectura me empezaron a gustar más grande y

no tanto de joven, sino cuando empecé a tener mi casa, empecé a comprar mis

muebles e invertir más en lo que importa, que es mi espacio.

Tres tips que nos puedas dar sobre diseño de interiores.

El tip más importante que les puedo dar es que sean ustedes mismos, que su sinceridad y honestidad con ustedes también se refleje no sólo en su persona, sino en su manera de ver la vida, de decorar su espacio, de ser únicos, de seguir sus instintos, que se dejen llevar por ideas locas y no limitarse a no comprar ciertos muebles por creer que como ya pasaron de moda, no encajarán bien en su espacio; sigan su intuición y guíense por lo que quieren.

Otro tip igual de importante es que se asesoren y se acerquen con profesionales que los orienten a crear espacios acorde a sus gustos y necesidades, en mi caso fue möblum, ya que cuentan con un equipo de interioristas que me apoyaron en todo momento, además de que cuentan con una gran cantidad de muebles y accesorios con influencia nórdica industrial y urban chic, que es totalmente mi estilo.

El tercer tip sería que busquen siempre generar experiencias únicas con el mobiliario de su casa, que le den sabor a su vida y los alejen de la monotonía. Recuerden que cada mueble tiene su propia historia que contar.

