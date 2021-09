Las CARAS del emprendimiento: Carla Rivera y Miguel Ángel

Ambos arquitectos e interioristas, han logrado con su estudio llamado Llave Maestra una gran mancuerna que los convierte en nuestros emprendedores de la semana. A raíz de la pandemia, la importancia de habitar espacios a nuestro gusto ha tomado prioridad. Es por esto, que lo que hacen Carla y Miguel Ángel, adquiere un mayor sentido.

Por Karen Huerta Arceo

CARLA RIVERA Y MIGUEL ÁNGEL

¿Cómo nació su pasión por la arquitectura y el interiorismo?

C. El diseño es vocacional, se nace con esta sensibilidad y posteriormente con estudios se logra desarrollar la capacidad creativa. Pero cuando se vive la verdadera pasión de crear, es hasta que esto se convierte en un modus vivendi.

¿Cómo decidieron emprender su propio negocio?

M.A: Cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, después de concluir mis estudios de doctorado en Italia, tenía más ideales que dinero. No tenía relaciones y mi cabeza solo contaba con ideas y sentía ese poderoso motor llamado “esperanza”, tenía claro que no quería trabajar para alguien y aspiraba a ser un outsider que impusiera su visión a base de talento.

Sin embargo, el camino no era fácil, las puertas no se abrían, los proyectos no fluían y el dinero menos, mi argumento no era comprensible y mis criterios difíciles de acatar, simplemente no conectaba con la gente. En ese tiempo conocí a Carla mi socia, y todo cambió.

Carla es joven, fresca, entusiasta, sociable, y muy inteligente. Tiene en su naturaleza el buen gusto y la empatía. Puede convencer a cualquiera, es una “influencer” nata y una publirrelacionista espléndida que logra que las cosas fluyan. Cuando nos hicimos socios, entendimos una asociación de talentos distintos, una sana y diferente afinidad que hizo que nuestras diferencias competitivas se unan en una sinergia positiva y productiva.

¿Cómo surgió Llave Maestra?

M.A: En junio del 2015 surgió de la idea de hacer una empresa de arquitectura e interiorismo pero que tuviera algo que nos diferenciara, por eso creamos “llave en mano” que consiste en conceptualizar un espacio considerando el más mínimo detalle. El mobiliario, la iluminación, el arte, la vegetación, pero también los blancos, las vajillas, la cristalería, todo bajo un concepto integral para hacer de tu espacio un hogar perfectamente habitable.

¿De dónde viene su inspiración?

M.A: Nace a partir de una sensibilidad concerniente. Se trata de comprender las diferentes necesidades de cada persona y proyectarlas inspiradas en cada una de ellas.

¿Cuál es el objetivo principal de su despacho?

C: Nos dedicamos al interiorismo entendiéndolo como un concepto mas amplio de lo que se conoce como “decoración de interiores” y que abarca un alto grado de sofisticación multidisciplinaria; crear un entorno estético, funcional, pero principalmente sensible.

¿Qué es lo que nunca puede faltar en un proyecto de Llave Maestra?

C: Compromiso con nuestro equipo de trabajo, con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. No es posible convencer a una persona si no estamos nosotros convencidos de que lo que estamos presentando es lo mejor que podemos hacer.

¿Qué ha sido lo más difícil de emprender y su mayor reto?

C: Todo es fácil cuando se tiene la capacidad y se cuenta con las ganas, quizá lo más difícil en ese momento es creértelo, vencer tus propios miedos.

M.A:. El reto fue precisamente entender que un buen diseño de interiores consiste en imprimir la personalidad de quién lo va a habitar y no la nuestra.

¿Qué es lo que más les gusta de tener su propio negocio?

M.A:. Nuestra mayor satisfacción es cuando un cliente al recibir las llaves de su casa lista para habitarla exclama: “¡Que maravilla! Es justo como la había imaginado”, eso nos complace mas que cualquier reconocimiento público o cualquier premio de diseño.

¿Qué consejos les darían a las personas que quieren emprender en este momento?

M.A: No siento que pueda dar recetas empresariales para alcanzar el éxito, pero si lo que desean es emprender, que lo hagan de la mano de socios que los cuestionen, que los complementen, que sean mejores que uno.

C: La clave es la perseverancia y aprender a superar cualquier reto que se presente en el camino, el creer en tu proyecto cada vez que haya un problema, ser fiel a tu palabra, a tus principios y valores, y nunca olvidar tu meta. Aunque haya momentos de incertidumbre o te quieras dar por vencido, es ahí donde tienes que poner en práctica el control de tus emociones.

¿Cómo han trabajado en medio de la pandemia?

C: Durante los primeros meses decidimos cerrar las oficinas, lo hicimos para cuidarnos y cuidar a todo el equipo, se pararon los proyectos en su totalidad. Trabajamos desde casa y poco a poco fuimos integrándonos al despacho, ha sido mucho el trabajo, pareciera que la gente se concientizó de la importancia de habitar un espacio agradable. La gente tuvo mucho tiempo para estar en casa y nos pedían adecuar los espacios a sus nuevas necesidades, ahora no nos damos abasto con la cantidad de proyectos nuevos que se están desarrollando.

¿Para ustedes qué significado tiene el lujo?

M.A: Es un concepto subjetivo que ha ido modificando con el paso del tiempo, hoy en día lo define una preferencia por las experiencias y no por los productos que antes eran símbolo de exclusividad. El lujo ahora está mas relacionado con conceptos como la funcionalidad, la comodidad y muchas veces con cosas que el dinero no siempre puede comprar.

¿Cuál es su proyecto favorito en el que han trabajado?

C: ¡Nuestro proyecto favorito siempre es el próximo!. Disfrutamos cada proyecto que nos ha tocado desarrollar, restaurantes, tiendas, hoteles casas, hasta un hotel y spa de perros.

¿Cuáles serán las tendencias próximas en el mundo de la arquitectura?

C: El mundo cambia constantemente y las necesidades de hoy no son las mismas a las que teníamos hace unos meses. La pandemia ha permitido concientizarnos sobre el valor real de las cosas. Estamos seguros que la tendencia de la arquitectura, interiorismo y diseño en general, estará redireccionada al respeto por la naturaleza, a conceptos que van de la mano con el bienestar, funcionalidad, ecología, sustentabilidad, etcétera.