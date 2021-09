Las CARAS del emprendimiento: Roxana del Valle

Las CARAS del emprendimiento

Es joyería hecha con mucho amor, desde quien escoge la piedra hasta el montador, tenemos un compromiso absoluto con el resultado. No dejamos de trabajar hasta que cada cliente esté satisfecho con su compra y nuestra mayor satisfacción es verlos felices al recibirla. En términos de diseño, innovación y la curaduría de piedras no existe igual.

Los elijo personalmente y con mucha paciencia, muchas veces voy buscando algo en específico y muchas otras dejo que el material me escoja a mí, dicen que las piedras te escogen y no al revés. Los diseños se van formando con cada proyecto, cada parte de las piezas tiene una intención.

¿Qué consejos les darías a las personas que quieren emprender en este momento?

Que lo piensen bien, que estén completamente seguros de que es lo que más les apasiona. Hay muchos mitos, la exigencia de emprender es 24/7, no hay vacaciones, la responsabilidad es tuya y a nadie nunca le importará tu proyecto tanto como a ti.

La salud mental y el cuidado personal tienen que volverse forzosamente un estilo de vida para un emprendedor, no podemos darnos el lujo de no estar bien en un tiempo prolongado.

Descansar, cuidarse y tener rutinas establecidas hacen más fácil el camino. Escojan un buen equipo y sean estrictos, aprendan a delegar. Lo más importante es estar conscientes que como bien decía Steve Jobs, “you are as good as your team”.